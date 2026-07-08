Uma gestante de 30 anos, que está no quarto mês de gravidez, precisou ser socorrida após um acidente entre dois veículos na manhã desta quarta-feira, 8, em um dos cruzamentos mais movimentados da região central, em Franca.
A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso com a rua Ângelo Pedro e mobilizou equipes de resgate, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.
Segundo as informações apuradas no local, a mulher conduzia um Ford Escort para entrar na rua Ângelo Pedro. Ao chegar ao cruzamento, teria avançado a sinalização de parada obrigatória e acabou sendo atingida por um Hyundai HB20 conduzido por um motorista de aplicativo, de 73 anos, que seguia pela avenida Ismael Alonso y Alonso.
Com o impacto da batida, a gestante passou a sentir mal-estar e ânsia de vômito. Por precaução, ela foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada à Santa Casa de Franca para avaliação médica.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher e do bebê.
O motorista do aplicativo não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência.
A colisão também provocou vazamento de óleo na pista, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros para evitar novos acidentes. Policiais militares controlaram o trânsito e registraram a ocorrência.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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