Uma gestante de 30 anos, que está no quarto mês de gravidez, precisou ser socorrida após um acidente entre dois veículos na manhã desta quarta-feira, 8, em um dos cruzamentos mais movimentados da região central, em Franca.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso com a rua Ângelo Pedro e mobilizou equipes de resgate, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Segundo as informações apuradas no local, a mulher conduzia um Ford Escort para entrar na rua Ângelo Pedro. Ao chegar ao cruzamento, teria avançado a sinalização de parada obrigatória e acabou sendo atingida por um Hyundai HB20 conduzido por um motorista de aplicativo, de 73 anos, que seguia pela avenida Ismael Alonso y Alonso.