Uma ação conjunta entre as polícias militares de São Paulo e Minas Gerais resultou na prisão de quatro pessoas, incluindo um adolescente de 16 anos, além da apreensão de drogas, uma arma de fogo e da recuperação de um equipamento industrial furtado da Usina Delta. A operação aconteceu nessa terça-feria, 7, em Igarapava.

Durante a ação, os policiais localizaram os suspeitos em um imóvel da cidade. No local, foi encontrado o equipamento industrial avaliado em cerca de R$ 17 mil, além de porções de drogas, balança de precisão, materiais para preparo e fracionamento de entorpecentes, um caderno com anotações do tráfico, arma de fogo e munições.

Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça. Todo o material ilícito foi apreendido e o equipamento furtado será devolvido ao proprietário.