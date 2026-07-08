Uma mulher de 38 anos, procurada pela Justiça pelo crime de furto, foi presa na manhã desta quarta-feira, 8, no Jardim Leporace, em Franca. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido no mesmo dia em razão do furto de um celular ocorrido na região central da cidade.

A suspeita foi localizada em uma casa abandonada no Parque Vicente Leporace, onde foi abordada e presa pelas equipes responsáveis pelo cumprimento do mandado.

Antecedentes

A mulher já possui antecedentes pelo mesmo tipo de crime e havia cumprido alguns dias de prisão por um furto anterior.