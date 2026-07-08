08 de julho de 2026
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CRIMINALIDADE

Mulher procurada por furto de celular é presa no Leporace

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ariane Jud/GCN
Mulher de 38 anos sendo encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Franca após furto
Mulher de 38 anos sendo encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Franca após furto

Uma mulher de 38 anos, procurada pela Justiça pelo crime de furto, foi presa na manhã desta quarta-feira, 8, no Jardim Leporace, em Franca. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido no mesmo dia em razão do furto de um celular ocorrido na região central da cidade.

A suspeita foi localizada em uma casa abandonada no Parque Vicente Leporace, onde foi abordada e presa pelas equipes responsáveis pelo cumprimento do mandado.

Antecedentes

A mulher já possui antecedentes pelo mesmo tipo de crime e havia cumprido alguns dias de prisão por um furto anterior.

Ainda de acordo com as informações, ela vive com três filhos.

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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