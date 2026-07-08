Uma mulher de 38 anos, procurada pela Justiça pelo crime de furto, foi presa na manhã desta quarta-feira, 8, no Jardim Leporace, em Franca. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido no mesmo dia em razão do furto de um celular ocorrido na região central da cidade.
A suspeita foi localizada em uma casa abandonada no Parque Vicente Leporace, onde foi abordada e presa pelas equipes responsáveis pelo cumprimento do mandado.
Antecedentes
A mulher já possui antecedentes pelo mesmo tipo de crime e havia cumprido alguns dias de prisão por um furto anterior.
Ainda de acordo com as informações, ela vive com três filhos.
Após a prisão, a suspeita foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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