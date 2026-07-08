Câmeras de segurança registraram o furto de um hidrômetro na noite dessa segunda-feira, 6, por volta das 23h, em uma loja na rua Marechal Deodoro, no Centro de Franca. O crime só foi percebido na manhã do dia seguinte, quando funcionários chegaram ao local e encontraram um grande vazamento de água provocado pela retirada do equipamento.
As imagens mostram o momento em que um homem se aproximou do imóvel e, em poucos segundos, removeu o hidrômetro instalado na parte externa do prédio. Na sequência, ele deixou o local.
Com a retirada do equipamento, um grande volume de água potável ficou vazando pela calçada e pela via pública até que a situação fosse resolvida.
Reparo e investigação
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizou o reparo da ligação de água na tarde dessa terça-feira, 7, restabelecendo o abastecimento e interrompendo o desperdício.
As imagens das câmeras de monitoramento deverão auxiliar a Polícia Civil na identificação do autor do furto. O caso será investigado.
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