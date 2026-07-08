Câmeras de segurança registraram o furto de um hidrômetro na noite dessa segunda-feira, 6, por volta das 23h, em uma loja na rua Marechal Deodoro, no Centro de Franca. O crime só foi percebido na manhã do dia seguinte, quando funcionários chegaram ao local e encontraram um grande vazamento de água provocado pela retirada do equipamento.

As imagens mostram o momento em que um homem se aproximou do imóvel e, em poucos segundos, removeu o hidrômetro instalado na parte externa do prédio. Na sequência, ele deixou o local.

Com a retirada do equipamento, um grande volume de água potável ficou vazando pela calçada e pela via pública até que a situação fosse resolvida.

Reparo e investigação