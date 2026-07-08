08 de julho de 2026
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Furto de hidrômetro provoca vazamento de água em loja no Centro

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso se aproximando de loja para furtar hidrômetro no Centro de Franca
Criminoso se aproximando de loja para furtar hidrômetro no Centro de Franca

Câmeras de segurança registraram o furto de um hidrômetro na noite dessa segunda-feira, 6, por volta das 23h, em uma loja na rua Marechal Deodoro, no Centro de Franca. O crime só foi percebido na manhã do dia seguinte, quando funcionários chegaram ao local e encontraram um grande vazamento de água provocado pela retirada do equipamento.

As imagens mostram o momento em que um homem se aproximou do imóvel e, em poucos segundos, removeu o hidrômetro instalado na parte externa do prédio. Na sequência, ele deixou o local.

Com a retirada do equipamento, um grande volume de água potável ficou vazando pela calçada e pela via pública até que a situação fosse resolvida.

Reparo e investigação

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizou o reparo da ligação de água na tarde dessa terça-feira, 7, restabelecendo o abastecimento e interrompendo o desperdício.

As imagens das câmeras de monitoramento deverão auxiliar a Polícia Civil na identificação do autor do furto. O caso será investigado.

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