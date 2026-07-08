A região de Franca está entre as áreas do Estado de São Paulo que entrarão em estado de emergência para incêndios neste sábado, 11, segundo alerta emitido pela Defesa Civil Estadual. A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar seco, que mantém a umidade relativa do ar em níveis críticos entre quinta-feira, 9, e sábado, 11, aumentando significativamente o risco de queimadas.

Além de Franca, as regiões de Ribeirão Preto e Barretos também devem atingir o mais alto nível de criticidade previsto pela Defesa Civil. Nas demais regiões paulistas, o alerta varia entre alto e muito alto.

O estado de emergência representa o grau máximo de risco para incêndios florestais. Nessa situação, a combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, ventos intensos e ausência prolongada de chuvas favorece a rápida propagação do fogo, dificultando o trabalho das equipes de combate.