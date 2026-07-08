A região de Franca está entre as áreas do Estado de São Paulo que entrarão em estado de emergência para incêndios neste sábado, 11, segundo alerta emitido pela Defesa Civil Estadual. A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar seco, que mantém a umidade relativa do ar em níveis críticos entre quinta-feira, 9, e sábado, 11, aumentando significativamente o risco de queimadas.
Além de Franca, as regiões de Ribeirão Preto e Barretos também devem atingir o mais alto nível de criticidade previsto pela Defesa Civil. Nas demais regiões paulistas, o alerta varia entre alto e muito alto.
O estado de emergência representa o grau máximo de risco para incêndios florestais. Nessa situação, a combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, ventos intensos e ausência prolongada de chuvas favorece a rápida propagação do fogo, dificultando o trabalho das equipes de combate.
A previsão indica que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% em diversas cidades do norte e nordeste paulista. Em Franca e municípios vizinhos, a recomendação é redobrar os cuidados, principalmente em áreas rurais e próximas à vegetação.
A boa notícia é que o cenário deve começar a mudar já entre o sábado e domingo, 12, com a aproximação de uma frente fria. A previsão é de aumento da nebulosidade, possibilidade de chuvas fracas e isoladas e queda nas temperaturas, fatores que tendem a reduzir o risco de incêndios.
Período crítico
Entre junho e outubro ocorre o período mais seco do ano no Estado de São Paulo, considerado o de maior incidência de queimadas. Segundo a Defesa Civil, nove em cada dez incêndios registrados no estado têm origem em ações humanas, sejam elas intencionais ou acidentais.
Por isso, a orientação é que a população evite qualquer atividade que possa provocar fogo durante os próximos dias.
Recomendações da Defesa Civil
Entre as principais orientações estão:
- Não utilizar fogo para limpeza de terrenos ou queima de lixo e restos de poda;
- Evitar fogueiras e velas próximas a áreas de mata;
- Apagar completamente cigarros e fósforos antes do descarte;
- Não soltar balões, prática que configura crime ambiental e pode provocar incêndios;
- Utilizar fogo em propriedades rurais apenas com autorização da Cetesb;
- Em áreas com visitação, considerar a suspensão das atividades nos dias de maior risco.
A Defesa Civil reforça que, ao identificar qualquer foco de incêndio, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, contribuindo para uma resposta rápida e evitando que as chamas se espalhem.
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