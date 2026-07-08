Veja o obituário desta quarta-feira, 8, em Franca:
Nome: Lazaro de Souza
Idade: 78 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Igarapava
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Neuza Centeno Machado Scarabucci
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Nilton Moises Marta
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
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