Veja o obituário desta quarta-feira, 8, em Franca:

Nome: Lazaro de Souza

Idade: 78 anos

Local do velório: Velório do Leporace, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Igarapava

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Neuza Centeno Machado Scarabucci

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h