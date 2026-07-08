Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática, na madrugada desta quarta-feira, 8, no Jardim Portinari, em Franca, após tentar fugir da abordagem policial e ser flagrado transportando cinco tijolos de maconha em uma picape.
Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando que o suspeito faria uma entrega de drogas no Jardim Luiza. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram a GM Montana conduzida pelo investigado na avenida Hotto Paiva.
Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista reduziu a velocidade e, em seguida, acelerou bruscamente na tentativa de escapar. Após breve acompanhamento, o veículo foi interceptado e o suspeito abordado.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram, atrás do banco do motorista, um saco plástico contendo cinco tijolos de maconha. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares.
Questionado sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, o suspeito negou. Os policiais realizaram buscas no imóvel, acompanhados pelo investigado, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao ser perguntado sobre a droga apreendida, ele optou por permanecer em silêncio.
A perícia confirmou que o material apreendido era maconha. O veículo utilizado no transporte da droga e os celulares foram apreendidos para investigação.
O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
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