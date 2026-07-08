08 de julho de 2026
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CERCO AO TRÁFICO

Suspeito é preso com cinco tijolos de maconha após perseguição

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Força Tática em Franca
Força Tática em Franca

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática, na madrugada desta quarta-feira, 8, no Jardim Portinari,  em Franca, após tentar fugir da abordagem policial e ser flagrado transportando cinco tijolos de maconha em uma picape.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando que o suspeito faria uma entrega de drogas no Jardim Luiza. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram a GM Montana conduzida pelo investigado na avenida Hotto Paiva.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista reduziu a velocidade e, em seguida, acelerou bruscamente na tentativa de escapar. Após breve acompanhamento, o veículo foi interceptado e o suspeito abordado.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram, atrás do banco do motorista, um saco plástico contendo cinco tijolos de maconha. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares.

Questionado sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, o suspeito negou. Os policiais realizaram buscas no imóvel, acompanhados pelo investigado, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao ser perguntado sobre a droga apreendida, ele optou por permanecer em silêncio.

A perícia confirmou que o material apreendido era maconha. O veículo utilizado no transporte da droga e os celulares foram apreendidos para investigação.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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