Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Força Tática, na madrugada desta quarta-feira, 8, no Jardim Portinari, em Franca, após tentar fugir da abordagem policial e ser flagrado transportando cinco tijolos de maconha em uma picape.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando que o suspeito faria uma entrega de drogas no Jardim Luiza. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram a GM Montana conduzida pelo investigado na avenida Hotto Paiva.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista reduziu a velocidade e, em seguida, acelerou bruscamente na tentativa de escapar. Após breve acompanhamento, o veículo foi interceptado e o suspeito abordado.