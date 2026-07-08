Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante na noite desta terça-feira, 7, durante uma operação da Força Tática voltada ao combate aos roubos de veículos registrados recentemente em Franca. A abordagem ocorreu no bairro City Petrópolis.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram os suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, mas foram rapidamente abordados.
Com o jovem de 21 anos, os policiais encontraram 15 papelotes de cocaína, cinco porções de maconha, uma porção maior de crack, R$ 412 em dinheiro, um celular e uma balança de precisão.
Já com o jovem de 20 anos foram apreendidos nove papelotes de cocaína, seis porções de maconha, quatro porções de crack e R$ 20 em dinheiro.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, ambos optaram por exercer o direito constitucional ao silêncio e não prestaram esclarecimentos sobre os entorpecentes encontrados.
Diante das evidências, os dois receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme a corporação, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga.
Os suspeitos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais objetos apreendidos. Eles foram autuados em flagrante, permaneceram presos à disposição da Justiça e passarão por audiência de custódia.
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