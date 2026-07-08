Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante na noite desta terça-feira, 7, durante uma operação da Força Tática voltada ao combate aos roubos de veículos registrados recentemente em Franca. A abordagem ocorreu no bairro City Petrópolis.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram os suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, mas foram rapidamente abordados.

Com o jovem de 21 anos, os policiais encontraram 15 papelotes de cocaína, cinco porções de maconha, uma porção maior de crack, R$ 412 em dinheiro, um celular e uma balança de precisão.