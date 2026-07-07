07 de julho de 2026
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MORADIA

Câmara aprova terreno para 130 apartamentos populares

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca realizada nesta terça-feira
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca realizada nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 7, o projeto que autoriza a destinação de um terreno público para a construção de 130 apartamentos populares.

O imóvel, com 4.679,57 metros quadrados, está localizado entre as ruas Tabelião Gaudêncio Lopes Júnior, Ângelo Pedro e André Marconi, no prolongamento do bairro São José. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Mudança na destinação da área

A construção será realizada por meio do programa habitacional Nossa Casa, do Governo do Estado, em parceria com o governo federal. As unidades serão destinadas a famílias de baixa renda, conforme os critérios de habitação social.

Até então, o terreno possuía destinação exclusiva para fins públicos, como área de lazer. Com a aprovação do projeto, essa restrição foi retirada, permitindo que o imóvel seja utilizado para a implantação do empreendimento habitacional.

Próximo passo

A mudança também autoriza a abertura do processo de licitação para contratação da obra. Segundo a Prefeitura, a iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de moradias populares no município.

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