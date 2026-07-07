A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 7, o projeto que autoriza a destinação de um terreno público para a construção de 130 apartamentos populares.
O imóvel, com 4.679,57 metros quadrados, está localizado entre as ruas Tabelião Gaudêncio Lopes Júnior, Ângelo Pedro e André Marconi, no prolongamento do bairro São José. A proposta foi aprovada por unanimidade.
Mudança na destinação da área
A construção será realizada por meio do programa habitacional Nossa Casa, do Governo do Estado, em parceria com o governo federal. As unidades serão destinadas a famílias de baixa renda, conforme os critérios de habitação social.
Até então, o terreno possuía destinação exclusiva para fins públicos, como área de lazer. Com a aprovação do projeto, essa restrição foi retirada, permitindo que o imóvel seja utilizado para a implantação do empreendimento habitacional.
Próximo passo
A mudança também autoriza a abertura do processo de licitação para contratação da obra. Segundo a Prefeitura, a iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de moradias populares no município.
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