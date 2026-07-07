A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 7, o projeto que autoriza a destinação de um terreno público para a construção de 130 apartamentos populares.

O imóvel, com 4.679,57 metros quadrados, está localizado entre as ruas Tabelião Gaudêncio Lopes Júnior, Ângelo Pedro e André Marconi, no prolongamento do bairro São José. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Mudança na destinação da área

A construção será realizada por meio do programa habitacional Nossa Casa, do Governo do Estado, em parceria com o governo federal. As unidades serão destinadas a famílias de baixa renda, conforme os critérios de habitação social.