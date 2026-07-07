07 de julho de 2026
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Ônibus e caminhonete batem em cruzamento da Vila Nova

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Ônibus e caminhonete prestes a baterem na Vila Nova, em Franca
Ônibus e caminhonete prestes a baterem na Vila Nova, em Franca

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ônibus e uma caminhonete colidiram no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, na Vila Nova, em Franca, na manhã desta terça-feira, 7. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido.

As imagens mostram que o fluxo de veículos na rua Francisco Marques é interrompido e, na sequência, os automóveis que trafegam pela rua Padre Conrado iniciam a travessia do cruzamento. Após a passagem de um carro, o ônibus entrou na via e foi atingido pela caminhonete.

Embora os semáforos não apareçam nas imagens, a suspeita é de que o motorista da caminhonete tenha avançado o sinal vermelho, provocando a colisão. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda deverá ser apurada.

Com a batida, o trânsito ficou lento na região até a retirada dos veículos. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.

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