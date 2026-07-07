A Polícia Militar recuperou, poucas horas após o roubo, um Volkswagen Polo Track levado durante um assalto na madrugada desta terça-feira, 7, no Jardim Noêmia, em Franca. O veículo, utilizado por um motorista de aplicativo, foi encontrado abandonado em um terreno em construção, nos fundos do bairro, em um loteamento do Abaeté.

Segundo a vítima, dois criminosos quebraram o vidro do carro, anunciaram o assalto e fugiram levando o automóvel.

Assim que foi acionada, a Polícia Militar iniciou patrulhamento pela região. Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo abandonado em um terreno em construção, permitindo a rápida recuperação do carro.

Veículo devolvido