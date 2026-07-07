O sequestro de uma família resgatada por investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, na tarde desta terça-feira, 7, está diretamente relacionado a um homicídio investigado pela Polícia Civil desde o mês passado. A informação foi confirmada pelo delegado Gabriel Fernando, responsável pelo caso.
Segundo o delegado, uma denúncia anônima levou os investigadores até uma casa na rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, onde uma idosa, a filha dela e uma recém-nascida de apenas 15 dias eram mantidas em cárcere privado. As vítimas têm ligação com uma mulher suspeita de participação no homicídio investigado pela especializada. O grau de parentesco não foi informado.
Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram um homem que tentou fugir ao perceber a presença da equipe.
“Fomos até a casa e encontramos um homem que, ao perceber a presença dos policiais, quebrou o celular, tentou correr e pulou o muro. Nossa equipe conseguiu conter o homem, que ainda tentou partir para cima dos policiais e precisou ser imobilizado”, relatou Gabriel Fernando.
As três vítimas foram encontradas trancadas dentro da residência. De acordo com a investigação, elas haviam sido sequestradas na manhã de segunda-feira, 6, e tiveram os celulares retirados pelos criminosos.
“Elas foram pegas ontem de manhã, tiveram os celulares subtraídos. Ficavam sob a vigilância desse homem, que permanecia com o rosto coberto. Era ele quem levava água e comida para elas”, explicou o delegado.
Interligação com homicídio
Apesar do resgate, a Polícia Civil ainda trabalha para esclarecer toda a dinâmica do crime. O delegado evitou revelar a motivação do sequestro para não comprometer as investigações, mas confirmou que o caso tem relação direta com o homicídio já apurado pela DIG.
“A investigação ainda está em andamento e não posso dar mais detalhes, mas o que podemos dizer é que esse sequestro está relacionado a outro homicídio que já estamos investigando. Temos a informação de uma quarta vítima envolvida nesse sequestro, mas até o momento não temos informações sobre o paradeiro dela”, afirmou.
A existência de uma possível quarta vítima mobiliza os investigadores, que seguem realizando diligências para localizá-la.
Suspeito preso
O homem preso em flagrante não teve a identidade divulgada. Segundo a Polícia Civil, ele havia deixado o sistema prisional recentemente e possui antecedentes por tráfico de drogas, furto e roubo.
Durante a abordagem, ele alegou aos policiais que estava no imóvel para vender botinas. A versão, no entanto, é considerada incompatível com as circunstâncias encontradas pela equipe no local.
“Quando as encontramos, elas estavam muito assustadas. A gente não consegue nem imaginar o que pode ter acontecido. Todo esse contexto indicava que elas poderiam ter um fim trágico, algo que a equipe da delegacia conseguiu evitar”, disse o delegado.
Investigações continuam
A proprietária da residência já foi identificada e deverá prestar depoimento nesta quinta-feira. Paralelamente, a DIG apura o desaparecimento de outras duas pessoas que podem ter ligação tanto com o sequestro quanto com o homicídio investigado.
As buscas e diligências continuam.
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