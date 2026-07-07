O sequestro de uma família resgatada por investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, na tarde desta terça-feira, 7, está diretamente relacionado a um homicídio investigado pela Polícia Civil desde o mês passado. A informação foi confirmada pelo delegado Gabriel Fernando, responsável pelo caso.

Segundo o delegado, uma denúncia anônima levou os investigadores até uma casa na rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, onde uma idosa, a filha dela e uma recém-nascida de apenas 15 dias eram mantidas em cárcere privado. As vítimas têm ligação com uma mulher suspeita de participação no homicídio investigado pela especializada. O grau de parentesco não foi informado.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram um homem que tentou fugir ao perceber a presença da equipe.