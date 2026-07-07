Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, 7, no Residencial Jardim Vera Cruz, em Franca. A ação foi realizada por policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que cumpriram um mandado de busca e apreensão após investigação sobre um esquema de comercialização de entorpecentes na modalidade “delivery”.

Investigação e abordagem

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia anônima informar que o suspeito utilizava um telefone celular para negociar drogas com clientes. Durante monitoramentos e campanas, os investigadores constataram que ele fazia as entregas utilizando um Honda Civic preto e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, além de atender usuários diretamente no portão da residência.

Com as provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de busca domiciliar. No cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram o investigado no momento em que ele chegava à casa conduzindo o Honda Civic.