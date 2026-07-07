Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, 7, no Residencial Jardim Vera Cruz, em Franca. A ação foi realizada por policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que cumpriram um mandado de busca e apreensão após investigação sobre um esquema de comercialização de entorpecentes na modalidade “delivery”.
Investigação e abordagem
Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia anônima informar que o suspeito utilizava um telefone celular para negociar drogas com clientes. Durante monitoramentos e campanas, os investigadores constataram que ele fazia as entregas utilizando um Honda Civic preto e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, além de atender usuários diretamente no portão da residência.
Com as provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de busca domiciliar. No cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram o investigado no momento em que ele chegava à casa conduzindo o Honda Civic.
Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram dois pinos de cocaína no console e R$ 162 em dinheiro no porta-luvas. Questionado, o suspeito admitiu que carregava outros três pinos da droga no bolso da calça.
Drogas, dinheiro e veículos apreendidos
Nas buscas realizadas no imóvel, os investigadores localizaram, em um armário da cozinha, uma pedra de cocaína de 23 gramas, uma porção de maconha de 5,9 gramas, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, R$ 1.036 em dinheiro, além de uma tesoura, um estilete e fermento em pó, substância que, segundo a polícia, era utilizada para misturar à cocaína.
Em outros cômodos da residência, foram apreendidos mais R$ 592,85 em dinheiro e dois pinos de cocaína escondidos atrás de um roteador. Ao todo, a operação resultou na apreensão de R$ 1.790,85 em espécie.
De acordo com a Polícia Civil, o tráfico era praticado nas proximidades de um templo religioso e de duas unidades escolares, circunstância que agrava a infração prevista na Lei de Drogas.
Os dois veículos utilizados pelo investigado e um aparelho celular também foram apreendidos.
O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.