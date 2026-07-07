Articulação política junto ao Governo Federal e ao MEC (Ministério da Educação), liberação de recursos para a reforma do antigo prédio da Unesp (Universidade Estadual Paulista), destinação de emendas parlamentares, integração entre lideranças regionais e ampliação da oferta de ensino técnico e tecnológico estiveram entre os principais pontos defendidos pelos pré-candidatos a deputado federal em mais uma rodada da campanha Franca Tem Voz.
Ao responderem sobre a possibilidade de implantação de uma unidade do Instituto Federal em Franca, os pré-candidatos apresentaram diferentes estratégias para garantir que o projeto seja concretizado e a unidade entre em funcionamento.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"A instalação de uma unidade do Instituto Federal no antigo prédio da Unesp, no Centro, já foi anunciada — mas ainda depende do repasse do imóvel, de recursos para uma reforma estimada em mais de R$ 20 milhões e da confirmação do MEC. Como deputado federal, o que você fará, concretamente, para garantir que esse Instituto Federal saia do papel e não vire mais um prédio parado no centro de Franca?"
Mariana Negri (PT): “Eu defendo e luto por um Instituto Federal aqui em Franca há muito tempo. Estava no meu plano de governo quando fui candidata à prefeita em 2024 e cheguei a fazer um horário eleitoral sobre isso. Franca precisa sim ter um Instituto Federal.
Agora, isso precisa sair do papel. Como deputada federal, eu vou fazer três coisas concretas. Primeiro, acompanhar o repasse desse imóvel que precisa passar da Unesp para o Ministério da Educação.
Depois, lutar pelos 20 milhões que a gente precisa para a reforma, inclusive com as emendas parlamentares. E, por fim, garantir lá no MEC que, de fato, a gente tenha um Instituto Federal aqui em Franca. Porque educação é uma das minhas principais lutas, eu luto há muito tempo por isso. A educação muda vidas.”
Sidney Elias (Novo): “Eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto porque acompanho isso há muito tempo. Só não tivemos esse Instituto Federal em Franca por incompetência de diversas administrações municipais anteriores.
Inclusive, eu estive presente na Câmara Municipal de Franca no dia em que a ex-prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera, juntamente com alguns deputados do PT, levou o nosso Instituto para Ribeirão Preto.
E agora que estamos tendo novamente essa oportunidade de trazer o Instituto Federal para Franca, não podemos perder isso. Inclusive, eu já me reuni com a reitora da Unesp, doutora Fernanda, tratando sobre esse assunto. Como deputado, vou fazer tudo o que for possível para que a gente tenha o nosso Instituto Federal.”
Cynthia Milhim (MDB): “Franca precisa muito do Instituto Federal. É uma oportunidade de formar os nossos jovens em sintonia com as necessidades atuais do mercado e aumentar a renda das famílias. Como deputada federal, vou acompanhar de perto cada etapa desse projeto, cobrando agilidade do Governo Federal e também do MEC.
Além disso, vou trabalhar para garantir os recursos necessários para a reforma do prédio e para a implantação dos cursos que os nossos jovens buscam, seja por meio de emendas parlamentares, seja por articulação no Orçamento da União.
Mais do que recuperar um prédio histórico, nós estamos investindo no futuro da nossa gente. Porque política de verdade não é apenas resolver problemas, é criar oportunidades para todo mundo.”
Daniel Bassi (PSD): “Olha, a vinda do Instituto Federal é um trabalho que demanda integração regional, conversa com as prefeituras da região e fortalecimento do poder de pressão para que o projeto saia do papel, uma vez que toda a região será beneficiada. É um processo de articulação semelhante ao que já fizemos e propusemos na vinda do Hospital Estadual. Exige paciência, estratégia e interlocução constante entre os representantes da nossa região e o Governo Federal.
Tem preocupado a rápida progressão da inteligência artificial na nossa vida. Precisamos, de um lado, preparar as crianças para esse universo desde cedo nas escolas municipais, mas, a curto prazo, preparar os adolescentes e a população economicamente ativa para um novo mercado de trabalho, automatizado, dinâmico e com novas aptidões.
É aqui que o Instituto Federal, vocacionado para a educação profissional e tecnológica, pode amparar nossa região.”
Guilherme Ubiali (PSDB): “Esse projeto do Instituto Federal em Franca existe desde quando o doutor Ubiali era deputado. E só não aconteceu porque, justamente quando o projeto começou a andar, Franca perdeu seu representante e sua voz em Brasília. Sem alguém para lutar pela nossa cidade, as coisas não acontecem.
O meu compromisso é esse: garantir que o projeto aconteça, garantir que o recurso seja liberado e que ocorra a transferência do prédio para permitir que nossos jovens estudem lá.
Se Franca quer projetos como esse, precisa ter uma voz em Brasília comprometida com a nossa cidade.”
João Rocha (União): “Franca e região querem e precisam do Instituto Federal, que oferece cursos de nível médio, profissionalizantes e também cursos superiores.
Para isso, nós, na condição de deputados federais, teremos que cobrar do Governo Federal a promessa feita e trabalhar junto ao Governo do Estado e à Unesp para que possamos obter aquele prédio, no Centro, que hoje está desativado, paralisado e criando grandes problemas para aquela região da cidade.
Também será necessário conseguir recursos para reformar o prédio e oferecer ao Instituto Federal uma estrutura com a dignidade e a qualidade que Franca merece.”
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região nas esferas estadual e federal.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto. Após a homologação das candidaturas, a iniciativa também promoverá debates individuais com os candidatos confirmados.
João Rinoceronte (PSDB), Guilherme Cortez (Psol) e Gilson de Souza (PSB) não enviaram suas respostas até o fechamento do prazo estabelecido pela organização.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.