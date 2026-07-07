Articulação política junto ao Governo Federal e ao MEC (Ministério da Educação), liberação de recursos para a reforma do antigo prédio da Unesp (Universidade Estadual Paulista), destinação de emendas parlamentares, integração entre lideranças regionais e ampliação da oferta de ensino técnico e tecnológico estiveram entre os principais pontos defendidos pelos pré-candidatos a deputado federal em mais uma rodada da campanha Franca Tem Voz.

Ao responderem sobre a possibilidade de implantação de uma unidade do Instituto Federal em Franca, os pré-candidatos apresentaram diferentes estratégias para garantir que o projeto seja concretizado e a unidade entre em funcionamento.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: