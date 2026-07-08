Quem busca qualificação na área da beleza já pode se preparar para garantir uma vaga. O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) abre, nesta quarta-feira, 8, as inscrições para 15 vagas gratuitas nos cursos de Escovista e Penteado, em Franca.
Podem participar pessoas com mais de 18 anos, as inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, na página do programa Caminho para o Emprego.
Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas para o curso de Escovista e 5 para o curso de Penteado. As aulas começam no dia 3 de agosto e serão realizadas na sede do Fussol, na rua Major Mendonça, 1.659, na Vila Santo Antônio.
O curso de Escovista será ministrado entre os dias 3 e 24 de agosto, às segundas, terças e quartas-feiras, das 13h às 17h.
Já o curso de Penteado acontecerá de 3 a 26 de agosto, também às segundas, terças e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30. Para participar, é necessário possuir certificação de auxiliar de cabeleireiro ou já atuar como escovista.
O Fussol informou ainda que, a partir do dia 13 de julho, serão abertas inscrições para outras 24 vagas em cursos da Escola da Beleza. As oportunidades serão para Design de Sobrancelhas e Brow Lamination, Depilação Tradicional e Egípcia e duas turmas de Manicure e Pedicure, com início das aulas previsto para agosto.
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