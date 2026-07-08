Quem busca qualificação na área da beleza já pode se preparar para garantir uma vaga. O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) abre, nesta quarta-feira, 8, as inscrições para 15 vagas gratuitas nos cursos de Escovista e Penteado, em Franca.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, as inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, na página do programa Caminho para o Emprego.

Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas para o curso de Escovista e 5 para o curso de Penteado. As aulas começam no dia 3 de agosto e serão realizadas na sede do Fussol, na rua Major Mendonça, 1.659, na Vila Santo Antônio.