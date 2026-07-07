A Prefeitura de Franca informou que as obras de combate às enchentes no Córrego dos Bagres entram em uma nova fase nesta semana e irão provocar interdições alternadas no tráfego de veículos em trechos da avenida Antônio Barbosa Filho a partir desta quarta-feira, 8. As mudanças ocorrem durante a execução dos serviços para implantação de uma nova ponte e ampliação do canal.
Entre os dias 8 e 17 de julho, haverá interdição total da pista no sentido da avenida Antônio Barbosa Filho para o shopping, em frente ao Sam’s Club, nas proximidades do posto Galo Branco.
Já entre os dias 18 e 31 de julho, a interdição será transferida para a pista contrária, em frente à loja Cobasi.
Nova etapa das obras
Segundo a Prefeitura, nesta fase dos trabalhos estão sendo demolidas as paredes do canal existente. A intervenção é necessária para o início da construção das fundações da nova ponte, que será implantada entre as avenidas Dr. Ismael Alonso y Alonso e Antônio Barbosa Filho.
Paralelamente, também começou a produção das estruturas de concreto armado que serão utilizadas na ampliação do canal do Córrego dos Bagres.
De acordo com a administração municipal, a etapa integra o projeto de obras antienchentes, que tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas e melhorar a infraestrutura da região.
Rotas alternativas
Para reduzir os impactos no trânsito, o Departamento de Trânsito definiu rotas alternativas para os motoristas.
Quem estiver na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no sentido shopping, poderá acessar a rua Couto Magalhães, seguir até a rua Cuba, descer pela via e retornar à avenida Antônio Barbosa Filho, realizando a conversão à esquerda para continuar em direção ao shopping.
Outra opção é permanecer na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso até o cruzamento com a avenida Antônio Barbosa Filho, acessar a via e utilizar o retorno existente na altura da rua Cuba para seguir no sentido do shopping.
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