A Prefeitura de Franca informou que as obras de combate às enchentes no Córrego dos Bagres entram em uma nova fase nesta semana e irão provocar interdições alternadas no tráfego de veículos em trechos da avenida Antônio Barbosa Filho a partir desta quarta-feira, 8. As mudanças ocorrem durante a execução dos serviços para implantação de uma nova ponte e ampliação do canal.

Entre os dias 8 e 17 de julho, haverá interdição total da pista no sentido da avenida Antônio Barbosa Filho para o shopping, em frente ao Sam’s Club, nas proximidades do posto Galo Branco.

Já entre os dias 18 e 31 de julho, a interdição será transferida para a pista contrária, em frente à loja Cobasi.

Nova etapa das obras