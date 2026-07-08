Franca iniciou a construção de um novo Ecoponto no Jardim Aeroporto 2, com o objetivo de ampliar as alternativas para o descarte correto de resíduos e reduzir o descarte irregular em terrenos, áreas públicas e vias da cidade. A unidade está sendo implantada no cruzamento da rua Mário José Pereira com a rua Nelson Ribeiro.

Além do equipamento no Jardim Aeroporto 2, a administração municipal informou que será construída uma nova unidade no Jardim do Éden, na Região Leste de Franca, na avenida Luiz de Camões. Com os dois novos espaços, o município passará a contar com seis Ecopontos em funcionamento.

Unidades recebem diferentes tipos de resíduos

Os Ecopontos recebem gratuitamente resíduos de construção civil em pequenos volumes, limitados a um metro cúbico por pessoa. Também são aceitos materiais recicláveis, resíduos têxteis - com limite de até um saco de 100 litros por pessoa por dia - e itens considerados inservíveis.