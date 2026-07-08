Franca iniciou a construção de um novo Ecoponto no Jardim Aeroporto 2, com o objetivo de ampliar as alternativas para o descarte correto de resíduos e reduzir o descarte irregular em terrenos, áreas públicas e vias da cidade. A unidade está sendo implantada no cruzamento da rua Mário José Pereira com a rua Nelson Ribeiro.
Além do equipamento no Jardim Aeroporto 2, a administração municipal informou que será construída uma nova unidade no Jardim do Éden, na Região Leste de Franca, na avenida Luiz de Camões. Com os dois novos espaços, o município passará a contar com seis Ecopontos em funcionamento.
Unidades recebem diferentes tipos de resíduos
Os Ecopontos recebem gratuitamente resíduos de construção civil em pequenos volumes, limitados a um metro cúbico por pessoa. Também são aceitos materiais recicláveis, resíduos têxteis - com limite de até um saco de 100 litros por pessoa por dia - e itens considerados inservíveis.
Atualmente, Franca conta com quatro unidades em operação, distribuídas em diferentes regiões da cidade.
O Ecoponto City Petrópolis fica na avenida São Pedro, 1.200, com atendimento pelo telefone (16) 3030-2985. Já o equipamento do Jardim Portinari está localizado na avenida Hotto Paiva, 1.341, com contato pelo número (16) 3030-7557.
Também estão em funcionamento as unidades do Parque das Esmeraldas, na rua Geraldino Augusto Machado, 411, com telefone (16) 3030-7020, e do Jardim Luiza, na rua Ida Zero Zaninelo, 2.501, com atendimento pelo número (16) 3030-7492.
Horários de funcionamento
Os Ecopontos funcionam de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Aos domingos e feriados, o atendimento ocorre das 8h às 14h.
Além dos Ecopontos, a Prefeitura mantém o Serviço de Recolha Agendada para retirada de materiais inservíveis.
O serviço pode ser solicitado pelo telefone 0800-591-6842 ou pelo aplicativo “Cidade Atende”, disponível para celulares com sistemas Android e iOS.
Para solicitar a recolha, o morador deve informar o endereço, a quantidade de objetos e quais materiais precisam ser retirados. O serviço é agendado e, na data definida ou na noite anterior, os itens devem ser deixados na porta da residência para a retirada pela equipe responsável.
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