O sistema de monitoramento por câmeras Muralha Paulista possibilitou a prisão de 18 pessoas procuradas pela Justiça desde sua implantação em Franca. A ocorrência mais recente foi registrada na tarde do último sábado, 4, quando um homem com mandado de prisão foi identificado e detido na avenida Chico Júlio.
Além das prisões, o sistema contribuiu para a recuperação de dois caminhões e de um veículo, reforçando o apoio às ações das forças de segurança no município.
Monitoramento auxilia ações da segurança
Na madrugada desta terça-feira, 7, a Central de Monitoramento flagrou suspeitos furtando a estátua O Menino Tirando o Espinho, localizada na Praça Sabino Loureiro, no bairro da Estação.
Horas depois, o monumento foi localizado pela Guarda Civil. O caso foi registrado por meio de boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Segundo a Prefeitura, os registros demonstram a efetividade do sistema de monitoramento urbano e da atuação integrada entre os órgãos de segurança pública, contribuindo para a localização de pessoas procuradas pela Justiça e para o reforço da segurança da população.
Expansão do sistema
A Prefeitura informou que dará continuidade à ampliação da Muralha Paulista com a instalação de câmeras em 136 pontos estratégicos da área urbana.
Em uma segunda etapa, cujo processo está em andamento, está prevista a instalação de outras duas mil câmeras em repartições públicas do município.
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