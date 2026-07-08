O sistema de monitoramento por câmeras Muralha Paulista possibilitou a prisão de 18 pessoas procuradas pela Justiça desde sua implantação em Franca. A ocorrência mais recente foi registrada na tarde do último sábado, 4, quando um homem com mandado de prisão foi identificado e detido na avenida Chico Júlio.

Além das prisões, o sistema contribuiu para a recuperação de dois caminhões e de um veículo, reforçando o apoio às ações das forças de segurança no município.

Monitoramento auxilia ações da segurança

Na madrugada desta terça-feira, 7, a Central de Monitoramento flagrou suspeitos furtando a estátua O Menino Tirando o Espinho, localizada na Praça Sabino Loureiro, no bairro da Estação.