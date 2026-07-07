O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), pediu cautela aos vereadores na análise do Projeto de Lei Complementar (PLC) 11/2026, que estabelece diretrizes para a proteção e ocupação da Macrozona do Rio Canoas. As declarações foram feitas durante a sessão ordinária desta terça-feira, 7, quando o parlamentar defendeu que o texto seja amplamente estudado antes de qualquer votação ou apresentação de emendas.

No dia 17 de junho, uma audiência pública realizada na Câmara reuniu esses segmentos para debater a proposta. Foram discutidos temas como preservação dos mananciais, expansão urbana, fiscalização ambiental, incentivos fiscais e segurança hídrica, além da apresentação de sugestões de alterações ao texto.

Durante a sessão desta terça-feira, 7, ao voltar a tratar do assunto, Fransérgio defendeu que a análise do projeto continue sendo conduzida com cautela e fundamentada em critérios técnicos. Há grande pressão de loteadores e empreendedores imobiliários para mudanças que flexibilizam a ocupação. Um grupo de empresários chegou a apresentar um documento com 13 emendas para serem anexadas ao projeto em discussão.

Preocupação com propostas de emendas