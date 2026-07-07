A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 7, a criação da Cear (Comissão Especial de Assuntos Relevantes) para estudar a violência no trânsito no município. A iniciativa é de autoria do vereador Gilson Pelizaro (PT), que presidirá o grupo, tendo Marcelo Tidy (MDB) como vice-presidente e Daniel Bassi (PSD) como membro.

A proposta foi aprovada por unanimidade.

Levantamento e propostas

A comissão terá como missão reunir dados, ouvir especialistas e a população para identificar os fatores que contribuem para o elevado número de mortes no trânsito em Franca. Com base no levantamento, a Cear deverá elaborar propostas para reduzir os acidentes e ampliar a segurança viária.