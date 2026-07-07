A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 7, a criação da Cear (Comissão Especial de Assuntos Relevantes) para estudar a violência no trânsito no município. A iniciativa é de autoria do vereador Gilson Pelizaro (PT), que presidirá o grupo, tendo Marcelo Tidy (MDB) como vice-presidente e Daniel Bassi (PSD) como membro.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
Levantamento e propostas
A comissão terá como missão reunir dados, ouvir especialistas e a população para identificar os fatores que contribuem para o elevado número de mortes no trânsito em Franca. Com base no levantamento, a Cear deverá elaborar propostas para reduzir os acidentes e ampliar a segurança viária.
Durante a sessão, Gilson Pelizaro afirmou que Franca ocupa a liderança no número de mortes no trânsito no Estado de São Paulo, situação que classificou como preocupante. "Infelizmente nossa cidade lidera esse ranking no estado de São Paulo. É um ranking em que eu gostaria que a cidade ficasse em último lugar, mas somos os primeiros e alguma anomalia tem na questão administrativa", afirmou.
Políticas permanentes
O parlamentar também defendeu que as ações de conscientização não fiquem restritas ao Maio Amarelo e sejam transformadas em políticas públicas permanentes de prevenção.
"Sei que alguma coisa foi feita no Maio Amarelo, mas não pode parar em maio. Tem que ter continuidade nas políticas preventivas. São 26 mortes de janeiro até agora em 2026. Precisamos sair desse ranking vergonhoso", completou.
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