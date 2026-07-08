A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza nesta quarta-feira, 8, às 17h30, o Congresso Técnico do Campeonato de Futebol Varzeano Série C. O encontro acontecerá na sede da secretaria, no Parque Francal, e marcará a definição do regulamento da competição e calendário das primeiras partidas.
Foram convidados a participar os clubes que disputaram a edição do campeonato no ano passado. As equipes também receberam orientações sobre os critérios de participação e tiveram de entregar a relação de atletas inscritos até o fim da tarde dessa terça-feira, 7.
Durante o congresso, representantes das agremiações discutirão e votarão o regulamento da competição, além de definir o cronograma inicial dos jogos.
A Secretaria do Esporte e Cultura está localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Parque Francal.
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