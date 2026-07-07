A prefeita de Ribeirão Corrente, Aninha Montanher (MDB), afirmou que a visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), ao município foi resultado da relação construída ao longo dos últimos anos com integrantes do Governo Federal e com a primeira-dama Lu Alckmin. Defendeu também que prefeitos mantenham diálogo com todas as esferas de governo, independentemente de diferenças ideológicas, e afirmou que sua prioridade é buscar investimentos para a população. As revelações foram feitas durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Sampi, no podcast semanal do Arena GCN.

Assista à entrevista completa da prefeita Aninha Montanher ao podcast Arena GCN.

Um café em Brasília abriu as portas

Aninha contou que nem ela acreditou quando recebeu a confirmação de que Alckmin participaria da Feira do Empreendedor realizada em Ribeirão Corrente, no último sábado, 28, município de cerca de 4,6 mil habitantes.