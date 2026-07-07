Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca resgataram, na tarde desta terça-feira, 7, uma idosa, uma adolescente e um recém-nascido que eram mantidos em cativeiro em um imóvel na rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. Um suspeito foi preso em flagrante durante a ação, que está relacionada à investigação de um homicídio já apurado pela especializada.

Vítimas foram levadas da própria residência

As três vítimas teriam sido sequestradas na tarde dessa segunda-feira, 6, na própria residência. Durante a ação criminosa, os suspeitos também roubaram os celulares da família.

No momento da abordagem policial, um dos investigados tentou fugir ao perceber a chegada da equipe. Antes de ser detido, ele quebrou o próprio celular na tentativa de destruir possíveis provas e ainda apresentou um nome falso aos policiais.