Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca resgataram, na tarde desta terça-feira, 7, uma idosa, uma adolescente e um recém-nascido que eram mantidos em cativeiro em um imóvel na rua Madre Maria Vilac, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. Um suspeito foi preso em flagrante durante a ação, que está relacionada à investigação de um homicídio já apurado pela especializada.
Vítimas foram levadas da própria residência
As três vítimas teriam sido sequestradas na tarde dessa segunda-feira, 6, na própria residência. Durante a ação criminosa, os suspeitos também roubaram os celulares da família.
No momento da abordagem policial, um dos investigados tentou fugir ao perceber a chegada da equipe. Antes de ser detido, ele quebrou o próprio celular na tentativa de destruir possíveis provas e ainda apresentou um nome falso aos policiais.
A verdadeira identidade do suspeito, no entanto, foi confirmada pela equipe, e ele acabou preso em flagrante.
Investigações continuam
As três vítimas foram resgatadas sem ferimentos aparentes e passam bem, segundo as informações iniciais da Polícia Civil.
A perícia foi acionada para realizar os trabalhos no imóvel. A DIG prossegue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a motivação do sequestro. A ocorrência segue em andamento.
Matéria em atualização.
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