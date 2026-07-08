O amor ganhou mais um capítulo no Lar São Vicente de Paulo, em Franca. Nazira de Oliveira Batista, de 65 anos, e Ivanir Antonio Bento, de 70, se conheceram no asilo e decidiram oficializar a união em uma cerimônia de casamento marcada para esta quarta-feira, 8, às 14h.

Moradores do Lar há cinco anos, os dois construíram uma relação que começou na amizade, evoluiu para o companheirismo e, posteriormente, para o namoro. Agora, celebram o casamento ao lado de familiares, amigos, colaboradores e demais residentes da instituição.

A cerimônia acontecerá no próprio Lar São Vicente de Paulo e reunirá pessoas que acompanharam de perto a trajetória do casal.