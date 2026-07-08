08 de julho de 2026
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CASAMENTO

O amor não tem idade: casal se casará em lar de idosos de Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ivanir e Nazira celebram um novo capítulo da história que começou no Lar São Vicente de Paulo
Ivanir e Nazira celebram um novo capítulo da história que começou no Lar São Vicente de Paulo

O amor ganhou mais um capítulo no Lar São Vicente de Paulo, em Franca. Nazira de Oliveira Batista, de 65 anos, e Ivanir Antonio Bento, de 70, se conheceram no asilo e decidiram oficializar a união em uma cerimônia de casamento marcada para esta quarta-feira, 8, às 14h.

Moradores do Lar há cinco anos, os dois construíram uma relação que começou na amizade, evoluiu para o companheirismo e, posteriormente, para o namoro. Agora, celebram o casamento ao lado de familiares, amigos, colaboradores e demais residentes da instituição.

A cerimônia acontecerá no próprio Lar São Vicente de Paulo e reunirá pessoas que acompanharam de perto a trajetória do casal.

Para a instituição, o momento simboliza a importância dos vínculos e mostra que novos recomeços podem acontecer em qualquer fase da vida.

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