O Programa Bom Prato promove nesta quarta-feira, 8, mais uma edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. As unidades da rede servirão cardápios especiais baseados nas culinárias de Portugal e do Uruguai, oferecendo aos frequentadores uma experiência que une sabores tradicionais e diversidade cultural.

Em Franca, a unidade localizada na Rua General Carneiro, 1.317, terá um menu inspirado na gastronomia uruguaia. O almoço será composto por guisado de lentilha, farofa uruguaia e salada dueto verde. A sobremesa será mexerica.

Além das refeições temáticas, os restaurantes participantes também recebem decoração especial para aproximar os usuários do clima da competição.

Cardápios inspirados em dois países