O Programa Bom Prato promove nesta quarta-feira, 8, mais uma edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. As unidades da rede servirão cardápios especiais baseados nas culinárias de Portugal e do Uruguai, oferecendo aos frequentadores uma experiência que une sabores tradicionais e diversidade cultural.
Em Franca, a unidade localizada na Rua General Carneiro, 1.317, terá um menu inspirado na gastronomia uruguaia. O almoço será composto por guisado de lentilha, farofa uruguaia e salada dueto verde. A sobremesa será mexerica.
Além das refeições temáticas, os restaurantes participantes também recebem decoração especial para aproximar os usuários do clima da competição.
Cardápios inspirados em dois países
As unidades do Bom Prato foram divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático. Nas unidades que homenageiam Portugal, os frequentadores poderão encontrar pratos como pica-pau, febras grelhadas e bacalhau à Brás, acompanhados de guarnições como batatas ao murro, batatas assadas ou esparregado. Entre as sobremesas estão arroz-doce, mousse de limão, queijadinha e frutas.
Já nas unidades inspiradas no Uruguai, o destaque é o guisado de lentilhas, preparado com carnes curadas ou embutidos, vegetais de raiz, macarrão ou arroz, além da fraldinha com chimichurri em algumas unidades. As opções de acompanhamento incluem farofa uruguaia e polenta cremosa, enquanto as sobremesas variam entre doce de leite, brownies, pudim, geleia de frutas e frutas.
Refeições mantêm preços populares
As refeições servidas pelo Bom Prato permanecem com o preço de R$ 1,00 e incluem arroz, feijão, uma proteína, uma guarnição e uma fruta. Em algumas unidades também são oferecidos café da manhã por R$ 0,50 e jantar pelo mesmo valor do almoço.
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