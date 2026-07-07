Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 5, em Passos (MG), por posse ilegal de armas de fogo e munições. A ocorrência começou após a Polícia Militar ser acionada por uma mulher que afirmou estar trancada na residência do companheiro, cercada por cães de grande porte e temendo pela própria segurança.

Aos policiais, a mulher relatou que mantinha um relacionamento recente com o suspeito e afirmou que ele já havia apresentado comportamentos agressivos, além de tê-la ameaçado anteriormente com armas de fogo. Durante o atendimento, ela entregou espontaneamente duas armas que estavam na residência.

Arsenal apreendido

O homem foi localizado posteriormente em outro endereço. Aos militares, informou que mantinha outras armas guardadas em um cofre na propriedade.