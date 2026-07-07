Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 5, em Passos (MG), por posse ilegal de armas de fogo e munições. A ocorrência começou após a Polícia Militar ser acionada por uma mulher que afirmou estar trancada na residência do companheiro, cercada por cães de grande porte e temendo pela própria segurança.
Aos policiais, a mulher relatou que mantinha um relacionamento recente com o suspeito e afirmou que ele já havia apresentado comportamentos agressivos, além de tê-la ameaçado anteriormente com armas de fogo. Durante o atendimento, ela entregou espontaneamente duas armas que estavam na residência.
Arsenal apreendido
O homem foi localizado posteriormente em outro endereço. Aos militares, informou que mantinha outras armas guardadas em um cofre na propriedade.
Durante as buscas, a Polícia Militar encontrou uma pistola calibre .380, uma garrucha calibre .22, uma espingarda calibre .32, uma espingarda artesanal, carregadores, dezenas de munições, centenas de projéteis e estojos, além de uma máquina e equipamentos utilizados para a recarga de munições.
Caso foi encaminhado à Polícia Civil
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher apresentou versões divergentes sobre parte dos fatos durante o atendimento. Ainda assim, diante da existência das armas apreendidas e do contexto da ocorrência envolvendo violência doméstica, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.
Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Passos, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.
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