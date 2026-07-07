07 de julho de 2026
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PASSOS-MG

Denúncia de violência doméstica termina com apreensão de arsenal

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais
Armas, munições e outros equipamentos apreendidos pela Polícia Militar de Minas Gerais
Armas, munições e outros equipamentos apreendidos pela Polícia Militar de Minas Gerais

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 5, em Passos (MG), por posse ilegal de armas de fogo e munições. A ocorrência começou após a Polícia Militar ser acionada por uma mulher que afirmou estar trancada na residência do companheiro, cercada por cães de grande porte e temendo pela própria segurança.

Aos policiais, a mulher relatou que mantinha um relacionamento recente com o suspeito e afirmou que ele já havia apresentado comportamentos agressivos, além de tê-la ameaçado anteriormente com armas de fogo. Durante o atendimento, ela entregou espontaneamente duas armas que estavam na residência.

Arsenal apreendido

O homem foi localizado posteriormente em outro endereço. Aos militares, informou que mantinha outras armas guardadas em um cofre na propriedade.

Durante as buscas, a Polícia Militar encontrou uma pistola calibre .380, uma garrucha calibre .22, uma espingarda calibre .32, uma espingarda artesanal, carregadores, dezenas de munições, centenas de projéteis e estojos, além de uma máquina e equipamentos utilizados para a recarga de munições.

Caso foi encaminhado à Polícia Civil

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher apresentou versões divergentes sobre parte dos fatos durante o atendimento. Ainda assim, diante da existência das armas apreendidas e do contexto da ocorrência envolvendo violência doméstica, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.

Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Passos, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.

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