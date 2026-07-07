07 de julho de 2026
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NA REGIÃO

Quatro pessoas são presas em carro com maconha, cocaína e crack

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Buritizal
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Buritizal

Policiais militares abordaram, na segunda-feira, 6, um veículo com quatro ocupantes em Buritizal, a 65 km de Franca, apreenderam porções de maconha, cocaína e crack, além de materiais relacionados ao tráfico de drogas. O carro utilizado pelo grupo foi recolhido ao pátio, e a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais localizaram os entorpecentes e outros objetos associados à atividade de tráfico de drogas.

Diante da situação, o quarteto foi preso. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio juntamente com as drogas e os demais materiais encontrados durante a ação.

A ocorrência foi registrada e apresentada à Polícia Civil, que dará continuidade às investigaçõe.

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