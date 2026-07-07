Policiais militares abordaram, na segunda-feira, 6, um veículo com quatro ocupantes em Buritizal, a 65 km de Franca, apreenderam porções de maconha, cocaína e crack, além de materiais relacionados ao tráfico de drogas. O carro utilizado pelo grupo foi recolhido ao pátio, e a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais localizaram os entorpecentes e outros objetos associados à atividade de tráfico de drogas.

Diante da situação, o quarteto foi preso. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio juntamente com as drogas e os demais materiais encontrados durante a ação.