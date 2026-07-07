Duas instituições de Educação Infantil de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais da área pedagógica. As vagas são destinadas à Creche Escola Dr. Vicente de Paula Latorraca "CCI Verde & Água" e à Creche Santa Rita, ambas entidades sem fins lucrativos que atuam no atendimento de crianças no município.
A Creche Escola "Dr. Vicente de Paula Latorraca", conhecida como CCI Verde & Água, está selecionando duas educadoras para atuar nos berçários e uma educadora de apoio pedagógico. Para ambas as funções, é exigida formação em Pedagogia ou Magistério.
Segundo o edital, o processo seletivo é realizado para atender ao Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura de Franca. Embora não se trate de concurso público, a seleção segue os princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
Os currículos devem ser enviados exclusivamente pelo e-mail cciverdeagua@hotmail.com entre os dias 7 e 13 de julho. A organização e a avaliação dos candidatos serão de responsabilidade da própria instituição.
Creche Santa Rita
A Creche Santa Rita também anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de auxiliar de pedagogia. Para participar, é necessário estar cursando Pedagogia.
A vaga oferece salário de R$ 2.007, além de benefícios como vale-alimentação e vale-refeição.
As interessadas podem encaminhar o currículo até o dia 28 de julho pelo e-mail ccisantarita@gmail.com ou entregá-lo presencialmente na sede da instituição, localizada na Rua Francisca Ranux Elias, 3.361, no Jardim Ângela Rosa.
Assim como no processo seletivo da CCI Verde & Água, a seleção será conduzida pela própria entidade, respeitando os princípios legais aplicáveis às organizações da sociedade civil.
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