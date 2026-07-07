Duas instituições de Educação Infantil de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais da área pedagógica. As vagas são destinadas à Creche Escola Dr. Vicente de Paula Latorraca "CCI Verde & Água" e à Creche Santa Rita, ambas entidades sem fins lucrativos que atuam no atendimento de crianças no município.

A Creche Escola "Dr. Vicente de Paula Latorraca", conhecida como CCI Verde & Água, está selecionando duas educadoras para atuar nos berçários e uma educadora de apoio pedagógico. Para ambas as funções, é exigida formação em Pedagogia ou Magistério.

Segundo o edital, o processo seletivo é realizado para atender ao Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura de Franca. Embora não se trate de concurso público, a seleção segue os princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.