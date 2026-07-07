Uma das esculturas mais conhecidas da Praça Sabino Loureiro, na região da Estação, em Franca, foi furtada do local durante a madrugada e encontrada abandonada horas depois em uma rua da cidade. A obra, que integra a paisagem histórica da praça há décadas, só foi recuperada após moradores perceberem uma movimentação suspeita e acionarem a GCM (Guarda Civil Municipal).

A escultura, conhecida como “O Menino Tirando o Espinho”, foi localizada na manhã desta terça-feira, 7, na rua General Carneiro, coberta por um tecido. Segundo relatos recebidos pela GCM, um homem teria sido visto transportando a peça em uma carriola.

Testemunhas informaram que o suspeito abandonou a estátua ao perceber que estava sendo observado por pessoas que passavam pelo local. Antes de fugir, ele ainda teria retirado a roda da carriola utilizada no transporte.