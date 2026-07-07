Uma das esculturas mais conhecidas da Praça Sabino Loureiro, na região da Estação, em Franca, foi furtada do local durante a madrugada e encontrada abandonada horas depois em uma rua da cidade. A obra, que integra a paisagem histórica da praça há décadas, só foi recuperada após moradores perceberem uma movimentação suspeita e acionarem a GCM (Guarda Civil Municipal).
A escultura, conhecida como “O Menino Tirando o Espinho”, foi localizada na manhã desta terça-feira, 7, na rua General Carneiro, coberta por um tecido. Segundo relatos recebidos pela GCM, um homem teria sido visto transportando a peça em uma carriola.
Testemunhas informaram que o suspeito abandonou a estátua ao perceber que estava sendo observado por pessoas que passavam pelo local. Antes de fugir, ele ainda teria retirado a roda da carriola utilizada no transporte.
A obra é uma reprodução inspirada na famosa escultura romana Lo Spinario, que retrata um menino retirando um espinho do pé. Instalada entre as décadas de 1950 e 1960, a peça faz parte do patrimônio histórico e cultural de Franca.
Em março, braços e pés do menino foram furtados
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o suspeito teria conseguido remover a estrutura após serrar parte da escultura. Produzida em cobre e pesando aproximadamente 50 quilos, a obra chamou a atenção pela facilidade com que foi retirada da praça e transportada.
Esta não é a primeira vez que a escultura sofre ataques. Em março deste ano, a peça já havia sido alvo de vandalismo, quando partes como braços e pés foram danificados e furtados.
Após a denúncia, equipes da Guarda Civil Municipal realizaram a recuperação da estátua e encaminharam o caso para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. O objetivo agora é identificar o responsável pela ação e apurar os danos causados ao monumento.
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