07 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista sofre fratura em acidente e motorista foge em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Samu socorreu motociclista para Santa Casa de Franca
Samu socorreu motociclista para Santa Casa de Franca

Um motociclista, de 34 anos, sofreu uma fratura no tornozelo após se envolver em um acidente na manhã desta terça-feira, 7, na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro São José, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando bateu na traseira de um carro que trafegava à sua frente. Após a colisão, o motorista do automóvel seguiu sem prestar assistência.

Com o impacto, o motociclista caiu na pista e passou a reclamar de fortes dores.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, realizou a imobilização da vítima e a encaminhou para a Santa Casa de Franca para receber atendimento médico. O estado de saúde dele é leve.

A motocicleta ficou com danos na parte dianteira. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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