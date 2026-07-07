Um motociclista, de 34 anos, sofreu uma fratura no tornozelo após se envolver em um acidente na manhã desta terça-feira, 7, na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro São José, em Franca.
Segundo as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando bateu na traseira de um carro que trafegava à sua frente. Após a colisão, o motorista do automóvel seguiu sem prestar assistência.
Com o impacto, o motociclista caiu na pista e passou a reclamar de fortes dores.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, realizou a imobilização da vítima e a encaminhou para a Santa Casa de Franca para receber atendimento médico. O estado de saúde dele é leve.
A motocicleta ficou com danos na parte dianteira. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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