Um motociclista, de 34 anos, sofreu uma fratura no tornozelo após se envolver em um acidente na manhã desta terça-feira, 7, na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro São José, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando bateu na traseira de um carro que trafegava à sua frente. Após a colisão, o motorista do automóvel seguiu sem prestar assistência.

Com o impacto, o motociclista caiu na pista e passou a reclamar de fortes dores.