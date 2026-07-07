Franca reforçou sua posição entre as cidades que mais criam empregos no Estado de São Paulo. Entre janeiro e maio de 2026, o município gerou 4.958 vagas com carteira assinada e alcançou a sexta colocação no ranking estadual, segundo dados da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O resultado ganha ainda mais relevância quando comparado ao porte dos municípios. Com cerca de 365 mil habitantes, Franca superou Sorocaba, que possui aproximadamente 762 mil moradores e registrou saldo de 4.890 empregos no período, e Ribeirão Preto, com cerca de 731 mil habitantes e 4.883 vagas formais criadas nos cinco primeiros meses do ano.

À frente de Franca aparecem apenas cinco cidades: São Paulo, com cerca de 11,9 milhões de habitantes e 56.932 empregos gerados; Osasco, com 759 mil moradores e 15.237 vagas; Bauru, com aproximadamente 392 mil habitantes e 8.197 empregos; Campinas, com 1,1 milhão de habitantes e 7.458 vagas; e Guarulhos, com 1,3 milhão de moradores e 6.477 empregos.

O desempenho consolida Franca entre os principais polos de geração de empregos do Estado em 2026. Esse cenário é acompanhado por uma política municipal da Prefeitura de Franca voltada à qualificação profissional, à empregabilidade, ao empreendedorismo e ao acesso ao crédito, reunindo programas gratuitos destinados a trabalhadores e pequenos empreendedores.

Qualificação para ampliar oportunidades

A porta de entrada para muitos trabalhadores é o Caminho para o Emprego, programa municipal de qualificação profissional desenvolvido em parceria com Senai, Senac, Sebrae e empresas privadas.

Desde 2021, mais de 7 mil moradores participaram de cursos gratuitos em áreas como gastronomia, informática, programação, marketing digital, estética, elétrica e serviços operacionais. A iniciativa atende diferentes perfis, desde quem procura o primeiro emprego até profissionais que desejam mudar de área ou iniciar uma atividade autônoma.

Após a conclusão dos cursos, os participantes podem cadastrar seus currículos nos serviços municipais de empregabilidade, ampliando as possibilidades de acesso às vagas disponíveis na cidade.

Conexão entre trabalhadores e empresas

Para aproximar quem procura emprego das empresas que estão contratando, o município mantém o Emprega Franca, serviço de intermediação de mão de obra que divulga vagas e realiza encaminhamentos para processos seletivos em diferentes setores da economia.

O atendimento funciona no prédio anexo ao Terminal Rodoviário, onde também estão concentrados os serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e outras iniciativas voltadas à inclusão produtiva.

Na prática, os programas funcionam de forma complementar: enquanto a qualificação prepara o trabalhador, a intermediação facilita o contato com as oportunidades disponíveis no mercado.

Apoio para quem quer empreender

As oportunidades também chegam a quem pretende abrir ou regularizar um negócio.

Por meio da Sala do Empreendedor, microempreendedores individuais, profissionais autônomos e pequenos empresários recebem orientação para formalização, regularização e acesso aos serviços disponíveis no município. O atendimento integra o Prospera Franca, programa criado para estimular o empreendedorismo e facilitar a abertura de novos negócios.

Para quem já empreende, o Bora Crescer oferece orientação técnica e acesso às linhas de crédito do Banco do Povo.

Desde 2021, aproximadamente R$ 14 milhões foram liberados para empreendedores de Franca. As linhas contam com juros reduzidos e incluem condições específicas para determinados públicos, contribuindo para investimentos e expansão de pequenos negócios.

Oportunidades em diferentes etapas da vida profissional

A geração de empregos formais e os programas municipais voltados ao trabalho e ao empreendedorismo mostram diferentes caminhos para quem busca crescer profissionalmente.

Enquanto parte da população encontra oportunidades por meio da qualificação e da intermediação de vagas, outros moradores recebem apoio para formalizar empresas, investir no próprio negócio ou ampliar suas atividades. Em conjunto, essas iniciativas fortalecem o ambiente de oportunidades e acompanham diferentes momentos da trajetória profissional dos francanos.

Serviço

Sala do Empreendedor

Atendimento presencial e online para formalização de negócios, orientação ao empreendedor e acesso aos programas municipais.

WhatsApp: (16) 3721-4669

E-mail: saladoempreendedor@franca.sp.gov.br

Atendimento presencial: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30