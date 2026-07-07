Os estudantes da rede estadual de ensino em Franca e demais cidades da região iniciam nesta terça-feira, 7, o recesso escolar de meio de ano. As férias seguem até o dia 24 de julho, quando as escolas retomam as atividades do segundo semestre letivo para mais de 3 milhões de alunos em todo o Estado de São Paulo.
Durante o período de descanso, parte dos estudantes francanos continuará contando com alimentação nas unidades escolares. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) manterá o programa de almoço nas férias em escolas dos municípios atendidos pelo sistema centralizado de alimentação, garantindo refeições aos alunos previamente cadastrados.
O almoço será servido de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. O cardápio é elaborado por nutricionistas da Seduc-SP e segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), oferecendo refeições balanceadas e variadas durante todo o período do recesso.
A iniciativa contempla escolas de 152 municípios paulistas e tem como objetivo assegurar que estudantes em situação de maior vulnerabilidade continuem tendo acesso à alimentação mesmo durante as férias escolares.
Retorno será marcado por reforço e recuperação
As aulas serão retomadas em 24 de julho, mas o descanso dará lugar rapidamente à preparação para a recuperação do primeiro semestre. Entre os dias 27 e 31 de julho, as escolas estaduais promoverão atividades de reforço e aprofundamento dos conteúdos para estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.
Na sequência, entre os dias 3 e 7 de agosto, serão aplicadas as provas de recuperação. Poderão participar alunos que obtiveram média igual ou inferior a cinco nos dois primeiros bimestres, além daqueles que desejarem melhorar o desempenho escolar.
A nota conquistada na recuperação substituirá a menor nota obtida entre o primeiro e o segundo bimestre, permitindo que os estudantes iniciem a segunda metade do ano letivo em melhores condições de alcançar seus objetivos.
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