Os estudantes da rede estadual de ensino em Franca e demais cidades da região iniciam nesta terça-feira, 7, o recesso escolar de meio de ano. As férias seguem até o dia 24 de julho, quando as escolas retomam as atividades do segundo semestre letivo para mais de 3 milhões de alunos em todo o Estado de São Paulo.

Durante o período de descanso, parte dos estudantes francanos continuará contando com alimentação nas unidades escolares. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) manterá o programa de almoço nas férias em escolas dos municípios atendidos pelo sistema centralizado de alimentação, garantindo refeições aos alunos previamente cadastrados.

O almoço será servido de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. O cardápio é elaborado por nutricionistas da Seduc-SP e segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), oferecendo refeições balanceadas e variadas durante todo o período do recesso.