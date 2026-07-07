O barulho de um cão vindo de dentro de uma tubulação mobilizou uma operação de resgate que atravessou a madrugada em Guaíra, a cerca de 110 quilômetros de Franca. O animal de grande porte ficou preso em uma galeria de escoamento de águas pluviais e precisou ser retirado por equipes da Guarda Civil Municipal após cerca de três horas de trabalho.

A ocorrência foi registrada entre a noite de domingo, 5, e a madrugada desta segunda-feira, 6.

Segundo a GCM, tudo começou por volta das 22h, quando o Centro de Controle Operacional recebeu a informação de que um cachorro estava preso em um túnel localizado no Anel Viário Julio Robin, em frente a uma empresa agrícola.

Operação exigiu acesso à estrutura subterrânea