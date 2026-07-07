O barulho de um cão vindo de dentro de uma tubulação mobilizou uma operação de resgate que atravessou a madrugada em Guaíra, a cerca de 110 quilômetros de Franca. O animal de grande porte ficou preso em uma galeria de escoamento de águas pluviais e precisou ser retirado por equipes da Guarda Civil Municipal após cerca de três horas de trabalho.
A ocorrência foi registrada entre a noite de domingo, 5, e a madrugada desta segunda-feira, 6.
Segundo a GCM, tudo começou por volta das 22h, quando o Centro de Controle Operacional recebeu a informação de que um cachorro estava preso em um túnel localizado no Anel Viário Julio Robin, em frente a uma empresa agrícola.
Operação exigiu acesso à estrutura subterrânea
Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a situação e iniciaram uma operação delicada para alcançar o animal.
Para realizar o resgate, foi necessário acessar a estrutura subterrânea e trabalhar com cautela para evitar que o cão se ferisse ou ficasse ainda mais preso dentro da tubulação.
A ação contou com o apoio de funcionários do Terminal Mimozinho, que auxiliaram as equipes durante toda a operação.
Final feliz após três horas
Depois de aproximadamente três horas de trabalho, os agentes conseguiram retirar o animal em segurança.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o cão não apresentava ferimentos e foi resgatado sem complicações.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.