07 de julho de 2026
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PM Rodoviária apreende carga do Paraguai com destino a Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Militar Rodoviária
Produtos haviam sido comprados no Paraguai com destino a Franca
Produtos haviam sido comprados no Paraguai com destino a Franca

Uma carga de produtos eletrônicos e de perfumaria trazida do Paraguai sem documentação fiscal foi apreendida na tarde do último domingo, 5, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária na rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em Franca.

As mercadorias eram transportadas em um Toyota Corolla abordado por equipes da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos produtos importados sem comprovação de origem fiscal.

Segundo a ocorrência, ao ser questionado pelos agentes, o motorista informou que havia adquirido os itens no Paraguai e que pretendia revendê-los no Brasil.

Caso foi encaminhado à Polícia Federal

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal, onde o caso foi registrado como descaminho.

Após prestar depoimento, o condutor foi liberado. Já a carga permaneceu apreendida para os procedimentos legais e administrativos cabíveis.

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