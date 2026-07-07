Uma carga de produtos eletrônicos e de perfumaria trazida do Paraguai sem documentação fiscal foi apreendida na tarde do último domingo, 5, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária na rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em Franca.

As mercadorias eram transportadas em um Toyota Corolla abordado por equipes da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos produtos importados sem comprovação de origem fiscal.