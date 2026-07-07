Uma carga de produtos eletrônicos e de perfumaria trazida do Paraguai sem documentação fiscal foi apreendida na tarde do último domingo, 5, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária na rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em Franca.
As mercadorias eram transportadas em um Toyota Corolla abordado por equipes da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária.
Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos produtos importados sem comprovação de origem fiscal.
Segundo a ocorrência, ao ser questionado pelos agentes, o motorista informou que havia adquirido os itens no Paraguai e que pretendia revendê-los no Brasil.
Caso foi encaminhado à Polícia Federal
A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal, onde o caso foi registrado como descaminho.
Após prestar depoimento, o condutor foi liberado. Já a carga permaneceu apreendida para os procedimentos legais e administrativos cabíveis.
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