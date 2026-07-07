07 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Perseguição termina com viatura destruída e quatro feridos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatApp/GCN
Viatura e Vectra envolvido em acidente tiveram danos após acidente
Viatura e Vectra envolvido em acidente tiveram danos após acidente

Uma perseguição policial terminou em acidente, pessoas feridas e uma viatura da Polícia Militar bastante danificada na noite de domingo, 5, em Capetinga (MG), a cerca de 40 km de Franca.

O caso aconteceu enquanto policiais tentavam abordar uma motocicleta que, segundo a corporação, circulava pelas ruas da cidade realizando manobras perigosas.

Durante o acompanhamento, a viatura se envolveu em uma colisão no cruzamento das ruas Coronel Antônio Joaquim e Anunciata Mantioli. O veículo policial atingiu um Chevrolet Vectra que transportava quatro pessoas.

Com o impacto, os ocupantes do carro ficaram feridos e precisaram ser socorridos para o pronto-socorro de Capetinga.

Após receberem atendimento médico, três vítimas foram liberadas. Uma das passageiras permaneceu em observação.

Viatura ficou bastante danificada

Imagens registradas após o acidente mostram os danos provocados pela batida. A frente da viatura ficou destruída, evidenciando a força do impacto.

Apesar da colisão, não houve registro de consumo de álcool pelos condutores envolvidos.

Segundo a Polícia Militar, tanto o policial que dirigia a viatura quanto o motorista do Vectra realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo nos dois casos.

Sinalização poderá ser analisada

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial responsável pela condução da viatura relatou que a placa de parada obrigatória existente no cruzamento apresentava baixa visibilidade e estaria em condições precárias de conservação.

A informação deverá ser considerada durante a apuração das circunstâncias do acidente.

Não foram divulgadas informações sobre o motociclista que era perseguido no momento da colisão nem se ele chegou a ser localizado posteriormente.

As causas do acidente serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários