Uma perseguição policial terminou em acidente, pessoas feridas e uma viatura da Polícia Militar bastante danificada na noite de domingo, 5, em Capetinga (MG), a cerca de 40 km de Franca.
O caso aconteceu enquanto policiais tentavam abordar uma motocicleta que, segundo a corporação, circulava pelas ruas da cidade realizando manobras perigosas.
Durante o acompanhamento, a viatura se envolveu em uma colisão no cruzamento das ruas Coronel Antônio Joaquim e Anunciata Mantioli. O veículo policial atingiu um Chevrolet Vectra que transportava quatro pessoas.
Com o impacto, os ocupantes do carro ficaram feridos e precisaram ser socorridos para o pronto-socorro de Capetinga.
Após receberem atendimento médico, três vítimas foram liberadas. Uma das passageiras permaneceu em observação.
Viatura ficou bastante danificada
Imagens registradas após o acidente mostram os danos provocados pela batida. A frente da viatura ficou destruída, evidenciando a força do impacto.
Apesar da colisão, não houve registro de consumo de álcool pelos condutores envolvidos.
Segundo a Polícia Militar, tanto o policial que dirigia a viatura quanto o motorista do Vectra realizaram o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo nos dois casos.
Sinalização poderá ser analisada
De acordo com o boletim de ocorrência, o policial responsável pela condução da viatura relatou que a placa de parada obrigatória existente no cruzamento apresentava baixa visibilidade e estaria em condições precárias de conservação.
A informação deverá ser considerada durante a apuração das circunstâncias do acidente.
Não foram divulgadas informações sobre o motociclista que era perseguido no momento da colisão nem se ele chegou a ser localizado posteriormente.
As causas do acidente serão investigadas.
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