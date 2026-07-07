Uma perseguição policial terminou em acidente, pessoas feridas e uma viatura da Polícia Militar bastante danificada na noite de domingo, 5, em Capetinga (MG), a cerca de 40 km de Franca.

O caso aconteceu enquanto policiais tentavam abordar uma motocicleta que, segundo a corporação, circulava pelas ruas da cidade realizando manobras perigosas.

Durante o acompanhamento, a viatura se envolveu em uma colisão no cruzamento das ruas Coronel Antônio Joaquim e Anunciata Mantioli. O veículo policial atingiu um Chevrolet Vectra que transportava quatro pessoas.