Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas por volta das 21h desta segunda-feira, 7, no bairro Jardim Aeroporto II, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela rua Pedro Custódio de Souza, local conhecido por recorrentes denúncias e registros relacionados ao comércio de entorpecentes, quando avistou algumas pessoas na via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher passou a caminhar rapidamente em direção a um imóvel, sendo abordada para averiguação.

Durante a revista em uma pochete que ela carregava, os policiais encontraram uma porção de crack, uma porção de maconha e 14 porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos. Também foram apreendidos R$ 7 em dinheiro, uma balança digital de precisão, duas lâminas de barbear, duas folhas com anotações manuscritas contendo nomes e números e um aparelho celular.