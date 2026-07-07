Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas por volta das 21h desta segunda-feira, 7, no bairro Jardim Aeroporto II, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela rua Pedro Custódio de Souza, local conhecido por recorrentes denúncias e registros relacionados ao comércio de entorpecentes, quando avistou algumas pessoas na via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher passou a caminhar rapidamente em direção a um imóvel, sendo abordada para averiguação.
Durante a revista em uma pochete que ela carregava, os policiais encontraram uma porção de crack, uma porção de maconha e 14 porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos. Também foram apreendidos R$ 7 em dinheiro, uma balança digital de precisão, duas lâminas de barbear, duas folhas com anotações manuscritas contendo nomes e números e um aparelho celular.
Questionada, a suspeita afirmou apenas ser usuária de crack e não quis informar a origem nem a finalidade das drogas. Ela também declarou que todos os objetos apreendidos eram de sua propriedade.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mulher já havia sido abordada anteriormente em situação semelhante. Durante a ocorrência, um casal saiu de um imóvel próximo para perguntar o que estava acontecendo. Apesar de os moradores autorizarem a entrada dos policiais na residência, nenhuma busca foi realizada por falta de elementos concretos que justificassem a medida.
Diante da quantidade, da variedade e da forma como os entorpecentes estavam embalados, além da apreensão da balança de precisão e das anotações, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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