O trabalhador Igor Felipe Galvão, de 29 anos, que estava internado em estado grave desde o acidente de trabalho registrado no último dia 24 de junho na usina de laticínios da Jussara, em Patrocínio Paulista, morreu nesta segunda-feira, 6. Ele sofreu queimaduras graves durante o expediente e não resistiu aos ferimentos.
Igor foi socorrido inicialmente para a Santa Casa de Patrocínio Paulista. Em razão da gravidade das lesões, foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado até a confirmação da morte.
O acidente mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram os primeiros socorros ainda nas dependências da empresa.
Investigação
A Polícia Civil foi comunicada sobre o acidente e determinou a realização de perícia no local para apurar as circunstâncias da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.
Nota da empresa
Em nota divulgada após o acidente, a Usina de Laticínios Jussara informou que acionou imediatamente o protocolo de emergência e que o colaborador recebeu atendimento médico desde os primeiros momentos após a ocorrência.
O corpo de Igor Felipe Galvão será velado nesta terça-feira, 7.
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