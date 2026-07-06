O trabalhador Igor Felipe Galvão, de 29 anos, que estava internado em estado grave desde o acidente de trabalho registrado no último dia 24 de junho na usina de laticínios da Jussara, em Patrocínio Paulista, morreu nesta segunda-feira, 6. Ele sofreu queimaduras graves durante o expediente e não resistiu aos ferimentos.

Igor foi socorrido inicialmente para a Santa Casa de Patrocínio Paulista. Em razão da gravidade das lesões, foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado até a confirmação da morte.

O acidente mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram os primeiros socorros ainda nas dependências da empresa.

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