06 de julho de 2026
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SUSTO

Motorista capota carro próximo à Coca-Cola e escapa ileso

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Volkswagen Gol destruído após o acidente
Volkswagen Gol destruído após o acidente

Um motorista escapou sem ferimentos após capotar o carro que dirigia na noite desta segunda-feira, 6, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao Jardim Flórida, na região Sul de Franca. Segundo o condutor, ele seguia no sentido Aeroporto–Unifran quando perdeu o controle da direção, bateu na mureta de proteção da pista e o veículo capotou.

Motorista saiu ileso

Apesar da violência do acidente, o motorista não sofreu ferimentos. Pessoas que passavam pela rodovia pararam para prestar ajuda e o retiraram de dentro do veículo.

Quando funcionários da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho, chegaram ao local, o Volkswagen Gol já havia sido destombado. A equipe realizou a sinalização da pista para garantir a segurança dos demais motoristas.

Uma ambulância da concessionária também foi acionada e compareceu ao local. No entanto, o motorista recusou atendimento médico.

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