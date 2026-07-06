Um motorista escapou sem ferimentos após capotar o carro que dirigia na noite desta segunda-feira, 6, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao Jardim Flórida, na região Sul de Franca. Segundo o condutor, ele seguia no sentido Aeroporto–Unifran quando perdeu o controle da direção, bateu na mureta de proteção da pista e o veículo capotou.

Motorista saiu ileso

Apesar da violência do acidente, o motorista não sofreu ferimentos. Pessoas que passavam pela rodovia pararam para prestar ajuda e o retiraram de dentro do veículo.

Quando funcionários da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho, chegaram ao local, o Volkswagen Gol já havia sido destombado. A equipe realizou a sinalização da pista para garantir a segurança dos demais motoristas.