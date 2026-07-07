Um motorista foi detido após bater o carro que dirigia em um poste semaforizado na noite dessa segunda-feira, 6, avenida José da Costa e Silva, na Vila Exposição, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor dirigia um Volkswagen Golf e tentava atravessar o cruzamento, nas proximidades do Parque de Exposições "Fernando Costa", quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção e atingiu o semáforo.

Com o impacto, o equipamento chegou a cair, mas o poste não foi quebrado. Apesar da batida, o motorista não se feriu.