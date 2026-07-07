Os usuários do transporte coletivo de Franca ganharam mais um mês para realizar a substituição do cartão antigo pelo novo. O prazo, que terminaria em 17 de julho, foi prorrogado até 17 de agosto. A atualização é necessária para garantir a transferência dos créditos remanescentes e evitar transtornos, já que, a partir de 18 de agosto, o cartão antigo deixará de ser aceito.
A troca deverá ser feita no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", na região central, entre os dias 17 de julho e 17 de agosto. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Para realizar o procedimento, o usuário deverá preencher um formulário no local. O novo cartão ficará disponível para retirada no mesmo terminal dois dias após a solicitação.
Créditos serão preservados
Segundo a Secretaria de Segurança, os créditos existentes no cartão antigo serão preservados e transferidos para o novo, permanecendo válidos por um ano, até 17 de julho de 2027.
No caso dos estudantes, será obrigatória a apresentação de uma declaração escolar atualizada para efetuar a troca do cartão.
Orientação aos usuários
A recomendação é para que os usuários realizem a substituição o quanto antes, evitando deixar o procedimento para os últimos dias do prazo. A medida busca reduzir filas e garantir a continuidade do uso do transporte coletivo sem interrupções.
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