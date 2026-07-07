07 de julho de 2026
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Prazo para troca do cartão de ônibus é prorrogado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Terminal de Ônibus 'Ayrton Senna', no centro de Franca
Terminal de Ônibus 'Ayrton Senna', no centro de Franca

Os usuários do transporte coletivo de Franca ganharam mais um mês para realizar a substituição do cartão antigo pelo novo. O prazo, que terminaria em 17 de julho, foi prorrogado até 17 de agosto. A atualização é necessária para garantir a transferência dos créditos remanescentes e evitar transtornos, já que, a partir de 18 de agosto, o cartão antigo deixará de ser aceito.

A troca deverá ser feita no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", na região central, entre os dias 17 de julho e 17 de agosto. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para realizar o procedimento, o usuário deverá preencher um formulário no local. O novo cartão ficará disponível para retirada no mesmo terminal dois dias após a solicitação.

Créditos serão preservados

Segundo a Secretaria de Segurança, os créditos existentes no cartão antigo serão preservados e transferidos para o novo, permanecendo válidos por um ano, até 17 de julho de 2027.

No caso dos estudantes, será obrigatória a apresentação de uma declaração escolar atualizada para efetuar a troca do cartão.

Orientação aos usuários

A recomendação é para que os usuários realizem a substituição o quanto antes, evitando deixar o procedimento para os últimos dias do prazo. A medida busca reduzir filas e garantir a continuidade do uso do transporte coletivo sem interrupções.

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