João Batista Neves, de 89 anos, pai do cantor Rionegro, da dupla Rionegro & Solimões, foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 6, no Cemitério Municipal de Claraval (MG). Familiares, amigos e moradores acompanharam a despedida após o velório realizado durante a manhã, no Memorial Nova Franca, em Franca.
O idoso morreu no domingo, 5, no Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca.
João Batista Neves estava internado enquanto se recuperava de um infarto. Durante a internação, apresentou complicações pulmonares e permaneceu sob cuidados médicos.
Na última sexta-feira, 3, o quadro clínico se agravou, sendo necessária a intubação. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu no domingo.
Oficialmente, a causa da morte não foi divulgada oficialmente pela família.
Homenagens
Conhecido como “Sr. João”, ele era bastante querido em Claraval, cidade com a qual mantinha forte ligação. Integrante do Clube Hípico de Claraval, recebeu homenagens nas redes sociais.
Em nota de pesar, o clube lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
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