João Batista Neves, de 89 anos, pai do cantor Rionegro, da dupla Rionegro & Solimões, foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 6, no Cemitério Municipal de Claraval (MG). Familiares, amigos e moradores acompanharam a despedida após o velório realizado durante a manhã, no Memorial Nova Franca, em Franca.

O idoso morreu no domingo, 5, no Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca.

João Batista Neves estava internado enquanto se recuperava de um infarto. Durante a internação, apresentou complicações pulmonares e permaneceu sob cuidados médicos.