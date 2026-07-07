A Câmara Municipal de Franca vota nesta terça-feira, 7, um projeto que pode abrir caminho para a construção de 130 apartamentos populares na região do Prolongamento do Bairro São José. A proposta autoriza a mudança na destinação de um terreno público avaliado em mais de R$ 4,1 milhões para viabilizar um empreendimento habitacional voltado a famílias de baixa renda.

A área possui 4.679,57 metros quadrados e está localizada entre as ruas Tabelião Gaudêncio Lopes Júnior, Ângelo Pedro e André Marconi.

Atualmente, o imóvel possui restrição para uso exclusivamente público. Com a aprovação do projeto, a Prefeitura poderá vender o terreno por meio de licitação e destiná-lo à construção das moradias dentro do Programa Nossa Casa, do Governo do Estado, em parceria com programas federais de habitação.