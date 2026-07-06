Um grave acidente registrado por uma câmera de segurança na noite de sábado, 4, chamou a atenção de moradores de Orlândia, na região de Franca. Por volta das 23h, um Volkswagen Gol bateu contra um poste na Rua 2, no Jardim Boa Vista, atravessou a pista e rodou no canteiro central. Com a força do impacto, um passageiro que estava no banco traseiro foi arremessado para fora do veículo.

As imagens mostram o momento em que o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos e atingiu um poste.

Na sequência, o carro atravessou a pista e girou no canteiro central.

Passageiro é lançado para fora