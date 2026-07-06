Um grave acidente registrado por uma câmera de segurança na noite de sábado, 4, chamou a atenção de moradores de Orlândia, na região de Franca. Por volta das 23h, um Volkswagen Gol bateu contra um poste na Rua 2, no Jardim Boa Vista, atravessou a pista e rodou no canteiro central. Com a força do impacto, um passageiro que estava no banco traseiro foi arremessado para fora do veículo.
As imagens mostram o momento em que o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos e atingiu um poste.
Na sequência, o carro atravessou a pista e girou no canteiro central.
Passageiro é lançado para fora
Durante o impacto, o passageiro que ocupava o banco traseiro foi arremessado para a calçada, antes de o veículo atingir um coqueiro.
Apesar da violência da colisão, ele se levantou logo após ser lançado para fora do automóvel.
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