Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado, 4, em Barretos, após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e atropelar uma criança e um idoso durante a perseguição. Com ele e em um imóvel indicado após a prisão, os policiais apreenderam 1.274 pinos de cocaína, totalizando cerca de 1,34 quilo da droga.

A abordagem teve início no bairro Santana, quando policiais militares tentaram fiscalizar uma motocicleta por causa do escapamento com ruído excessivo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga pelas ruas da cidade.

Durante a perseguição, o motociclista atropelou uma criança e um idoso. As duas vítimas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento.

Drogas apreendidas