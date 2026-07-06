Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado, 4, em Barretos, após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e atropelar uma criança e um idoso durante a perseguição. Com ele e em um imóvel indicado após a prisão, os policiais apreenderam 1.274 pinos de cocaína, totalizando cerca de 1,34 quilo da droga.
A abordagem teve início no bairro Santana, quando policiais militares tentaram fiscalizar uma motocicleta por causa do escapamento com ruído excessivo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga pelas ruas da cidade.
Durante a perseguição, o motociclista atropelou uma criança e um idoso. As duas vítimas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento.
Drogas apreendidas
Após ser detido, os policiais encontraram uma sacola contendo diversos pinos de cocaína em posse do suspeito. Na sequência, novas diligências levaram os militares até uma residência indicada pelo próprio abordado, onde foram localizados mais entorpecentes.
Ao todo, foram apreendidos 1.274 pinos de cocaína, somando aproximadamente 1,34 quilo da droga, além da motocicleta utilizada na fuga.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Barretos, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal.
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