Um motociclista ficou ferido nas primeiras horas da manhã desse domingo, 5, após perder o controle da scooter que conduzia e cair na rua Padre Pio, no Jardim Pulicano, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O condutor sofreu uma fratura em uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O vídeo mostra o motociclista acessando a rua Padre Pio pela avenida Universal do Reino de Deus. Poucos metros depois, por motivos que ainda serão apurados, ele perdeu o controle da direção e caiu sobre o asfalto.

Socorro

Com o impacto da queda, o motociclista sofreu uma fratura em uma das pernas.