Um motociclista ficou ferido nas primeiras horas da manhã desse domingo, 5, após perder o controle da scooter que conduzia e cair na rua Padre Pio, no Jardim Pulicano, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O condutor sofreu uma fratura em uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
O vídeo mostra o motociclista acessando a rua Padre Pio pela avenida Universal do Reino de Deus. Poucos metros depois, por motivos que ainda serão apurados, ele perdeu o controle da direção e caiu sobre o asfalto.
Socorro
Com o impacto da queda, o motociclista sofreu uma fratura em uma das pernas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Franca.
O estado de saúde do motociclista não foi informado.
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