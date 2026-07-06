06 de julho de 2026
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VEJA

Motociclista fratura a perna após queda de scooter em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Homem após cair de scooter em acidente de trânsito no Jardim Pulicani, em Franca
Homem após cair de scooter em acidente de trânsito no Jardim Pulicani, em Franca

Um motociclista ficou ferido nas primeiras horas da manhã desse domingo, 5, após perder o controle da scooter que conduzia e cair na rua Padre Pio, no Jardim Pulicano, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O condutor sofreu uma fratura em uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O vídeo mostra o motociclista acessando a rua Padre Pio pela avenida Universal do Reino de Deus. Poucos metros depois, por motivos que ainda serão apurados, ele perdeu o controle da direção e caiu sobre o asfalto.

Socorro

Com o impacto da queda, o motociclista sofreu uma fratura em uma das pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Franca.

O estado de saúde do motociclista não foi informado.

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