Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça após não retornar ao sistema prisional no prazo estabelecido pela saída temporária, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 6, no Jardim São Luiz, na região Leste de Franca. Condenado por uma série de roubos, ele foi localizado durante patrulhamento e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Segundo a Polícia Militar, o suspeito cumpria pena desde 2016 por roubos praticados em Franca. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por três assaltos e estava detido em uma unidade prisional de Bauru.
Não retornou ao presídio
Ainda de acordo com a corporação, o homem foi beneficiado com a última saída temporária, mas não se apresentou no presídio dentro do prazo determinado, passando à condição de foragido da Justiça.
Embora seja morador do Jardim Aeroporto, ele foi localizado e abordado pelos policiais militares no Jardim São Luiz, na Zona Leste da cidade.
Durante a abordagem, o condenado confessou aos policiais que não tinha intenção de retornar ao sistema prisional e que pretendia permanecer foragido para evitar o cumprimento do restante da pena.
Encaminhado à cadeia
Após a prisão, o homem foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a captura foi formalizada. Em seguida, foi encaminhado para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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