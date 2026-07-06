Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça após não retornar ao sistema prisional no prazo estabelecido pela saída temporária, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 6, no Jardim São Luiz, na região Leste de Franca. Condenado por uma série de roubos, ele foi localizado durante patrulhamento e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito cumpria pena desde 2016 por roubos praticados em Franca. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por três assaltos e estava detido em uma unidade prisional de Bauru.

Não retornou ao presídio

Ainda de acordo com a corporação, o homem foi beneficiado com a última saída temporária, mas não se apresentou no presídio dentro do prazo determinado, passando à condição de foragido da Justiça.