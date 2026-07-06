06 de julho de 2026
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EM FRANCA

Ladrão condenado a 18 anos não volta da ‘saidinha’ e é preso

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Homem foi levado à CPJ de Franca, onde foi apresentado e, em seguida, encaminhado para a cadeia pública
Homem foi levado à CPJ de Franca, onde foi apresentado e, em seguida, encaminhado para a cadeia pública

Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça após não retornar ao sistema prisional no prazo estabelecido pela saída temporária, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 6, no Jardim São Luiz, na região Leste de Franca. Condenado por uma série de roubos, ele foi localizado durante patrulhamento e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito cumpria pena desde 2016 por roubos praticados em Franca. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por três assaltos e estava detido em uma unidade prisional de Bauru.

Não retornou ao presídio

Ainda de acordo com a corporação, o homem foi beneficiado com a última saída temporária, mas não se apresentou no presídio dentro do prazo determinado, passando à condição de foragido da Justiça.

Embora seja morador do Jardim Aeroporto, ele foi localizado e abordado pelos policiais militares no Jardim São Luiz, na Zona Leste da cidade.

Durante a abordagem, o condenado confessou aos policiais que não tinha intenção de retornar ao sistema prisional e que pretendia permanecer foragido para evitar o cumprimento do restante da pena.

Encaminhado à cadeia

Após a prisão, o homem foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a captura foi formalizada. Em seguida, foi encaminhado para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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