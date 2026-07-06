Um homem de 41 anos foi autuado na manhã desta segunda-feira, 6, por realizar o descarte irregular de uma grande quantidade de entulho na rua Pedro Custódio de Sousa, oposto ao numeral 600, no Jardim Aeroporto II, na região Sul de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 10h durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe formada pelos GCMs Lima, Vallim e Santucci flagrou o homem descartando os resíduos em local inadequado.
O autor foi autuado em R$ 654,00 por descumprimento da legislação ambiental. Além da multa, ele foi orientado a retirar todo o material do local e providenciar o descarte em área apropriada, conforme determina a legislação.
Serviços
A utilização dos Ecopontos, o cumprimento dos horários da coleta e a fiscalização de descartes irregulares fazem parte das ações voltadas à limpeza urbana no município. Segundo a administração municipal, essas medidas buscam reduzir o descarte inadequado de resíduos e preservar os espaços públicos.
De acordo com a Prefeitura, a ampliação da rede de Ecopontos e o reforço das ações de fiscalização integram a estratégia para combater o descarte irregular de lixo e resíduos em diferentes regiões da cidade.
- Ecoponto City Petrópolis — avenida São Pedro, 1.200
- Ecoponto Jardim Portinari — avenida Hotto Paiva, 1.341
- Ecoponto Parque das Esmeraldas — rua Geraldino Augusto Machado, 411
- Ecoponto Jardim Luiza — rua Ida Zero Zaninelo, 2.501
Horário de funcionamento
- Segunda a sábado: das 7h às 19h
- Domingos e feriados: das 8h às 14h
O que pode ser descartado?
- Pequenos volumes de entulho de construção (até 1 m³ por pessoa), materiais recicláveis, móveis velhos e objetos inservíveis.
O que não é recebido?
- Resíduos de saúde, lixo orgânico, resíduos industriais, resíduos eletrônicos, podas e materiais perigosos.
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