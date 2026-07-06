06 de julho de 2026
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PORCALHÃO

Homem é multado por descarte irregular de entulho em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fiscalização da Guarda Civil Municipal no Jardim Aeroporto II, em Franca
Fiscalização da Guarda Civil Municipal no Jardim Aeroporto II, em Franca

Um homem de 41 anos foi autuado na manhã desta segunda-feira, 6, por realizar o descarte irregular de uma grande quantidade de entulho na rua Pedro Custódio de Sousa, oposto ao numeral 600, no Jardim Aeroporto II, na região Sul de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 10h durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe formada pelos GCMs Lima, Vallim e Santucci flagrou o homem descartando os resíduos em local inadequado.

O autor foi autuado em R$ 654,00 por descumprimento da legislação ambiental. Além da multa, ele foi orientado a retirar todo o material do local e providenciar o descarte em área apropriada, conforme determina a legislação.

Serviços

A utilização dos Ecopontos, o cumprimento dos horários da coleta e a fiscalização de descartes irregulares fazem parte das ações voltadas à limpeza urbana no município. Segundo a administração municipal, essas medidas buscam reduzir o descarte inadequado de resíduos e preservar os espaços públicos.

De acordo com a Prefeitura, a ampliação da rede de Ecopontos e o reforço das ações de fiscalização integram a estratégia para combater o descarte irregular de lixo e resíduos em diferentes regiões da cidade.

  • Ecoponto City Petrópolis — avenida São Pedro, 1.200
  • Ecoponto Jardim Portinari — avenida Hotto Paiva, 1.341
  • Ecoponto Parque das Esmeraldas — rua Geraldino Augusto Machado, 411
  • Ecoponto Jardim Luiza — rua Ida Zero Zaninelo, 2.501

Horário de funcionamento

  • Segunda a sábado: das 7h às 19h
  • Domingos e feriados: das 8h às 14h

O que pode ser descartado?

  • Pequenos volumes de entulho de construção (até 1 m³ por pessoa), materiais recicláveis, móveis velhos e objetos inservíveis.

O que não é recebido?

  • Resíduos de saúde, lixo orgânico, resíduos industriais, resíduos eletrônicos, podas e materiais perigosos.

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