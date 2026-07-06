Um homem de 41 anos foi autuado na manhã desta segunda-feira, 6, por realizar o descarte irregular de uma grande quantidade de entulho na rua Pedro Custódio de Sousa, oposto ao numeral 600, no Jardim Aeroporto II, na região Sul de Franca. A ocorrência foi registrada por volta das 10h durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe formada pelos GCMs Lima, Vallim e Santucci flagrou o homem descartando os resíduos em local inadequado.

O autor foi autuado em R$ 654,00 por descumprimento da legislação ambiental. Além da multa, ele foi orientado a retirar todo o material do local e providenciar o descarte em área apropriada, conforme determina a legislação.

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