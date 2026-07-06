Um ciclista de 37 anos foi preso por volta das 11h desta segunda-feira, 6, após se envolver em um acidente na rua Alípio Resende de Araújo, no Jardim Aeroporto l, na região Sul de Franca. Segundo a Guarda Civil Municipal, ele trafegava na contramão quando perdeu o controle da bicicleta e colidiu contra um veículo estacionado. Durante a abordagem, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por dívida de pensão alimentícia.

Após a queda, o ciclista se levantou rapidamente e tentou deixar o local, mas foi abordado pelos guardas municipais Lima, Vallim e Santucci, que realizavam patrulhamento pela região. Embora tenha recebido oferta de atendimento, ele recusou assistência no local.

A proprietária do veículo atingido, que trabalha na escola estadual localizada na mesma rua, foi localizada e informada sobre o acidente.

Mandado de prisão