06 de julho de 2026
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FISCALIZAÇÃO

PM prende homem com motocicleta adulterada no Jd. Aeroporto ll

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Motocicleta com sinais identificadores adulterados foi apreendida pela Polícia Militar
Motocicleta com sinais identificadores adulterados foi apreendida pela Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, na manhã desse domingo, 5, um homem suspeito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor no Jardim Aeroporto II, na região Sul de Franca. A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela avenida Gabriela de Almeida Pirajá, após os policiais flagrarem uma motocicleta trafegando na contramão e identificarem irregularidades na placa.

Durante a fiscalização, o condutor não apresentou o documento da motocicleta nem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na vistoria, os policiais constataram que as numerações do chassi e do motor haviam sido suprimidas, caracterizando adulteração dos sinais identificadores do veículo.

Prisão e apreensão

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A autoridade policial registrou a ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e determinou a apreensão da motocicleta, que será submetida à perícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar a origem do veículo e as circunstâncias da adulteração.

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