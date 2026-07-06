A Polícia Militar prendeu, na manhã desse domingo, 5, um homem suspeito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor no Jardim Aeroporto II, na região Sul de Franca. A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela avenida Gabriela de Almeida Pirajá, após os policiais flagrarem uma motocicleta trafegando na contramão e identificarem irregularidades na placa.

Durante a fiscalização, o condutor não apresentou o documento da motocicleta nem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na vistoria, os policiais constataram que as numerações do chassi e do motor haviam sido suprimidas, caracterizando adulteração dos sinais identificadores do veículo.

Prisão e apreensão

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A autoridade policial registrou a ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e determinou a apreensão da motocicleta, que será submetida à perícia.