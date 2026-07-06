As repartições públicas municipais de Franca estarão fechadas nesta quinta-feira, 9, feriado estadual da Revolução Constitucionalista, e na sexta-feira, 10. O expediente será encerrado às 17h desta quarta-feira, 8, e será retomado na segunda-feira, 13. A medida está prevista no Decreto Municipal nº 12.268, publicado no Diário Oficial do Município.
Os servidores que folgarem na sexta-feira deverão compensar as horas não trabalhadas. A reposição será feita com acréscimos de 30 ou 60 minutos na jornada diária, a partir de segunda-feira até o cumprimento da carga horária prevista.
Serviços essenciais mantidos
Apesar da suspensão do atendimento nas repartições, a Prefeitura informou que os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante o período.
Permanecerão em atendimento os prontos-socorros Adulto e Infantil, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos jardins Aeroporto e Anita, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) AD III e Caps Florescer. A Guarda Civil Municipal, o Abrigo Provisório e o serviço funerário também operarão em regime de plantão. A coleta de lixo será realizada normalmente em toda a cidade.
Homenagem à Revolução Constitucionalista
O feriado de 9 de Julho marca a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento que se opôs à continuidade do governo provisório de Getúlio Vargas.
Franca teve participação ativa no conflito com o envio de 700 soldados voluntários. Em homenagem aos combatentes, a cidade mantém um monumento na Praça 9 de Julho, em frente à rua Voluntários da Franca.
Nove francanos morreram durante os combates: Mario Masini, José Rufino, Adriano Cintra, Hermes de Moura Borges, Octacilio Dias Fernandes, José Ferreira, Jayme Barbosa, Arnaldo Vilhena e José Batista de Araújo.
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