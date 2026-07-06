As repartições públicas municipais de Franca estarão fechadas nesta quinta-feira, 9, feriado estadual da Revolução Constitucionalista, e na sexta-feira, 10. O expediente será encerrado às 17h desta quarta-feira, 8, e será retomado na segunda-feira, 13. A medida está prevista no Decreto Municipal nº 12.268, publicado no Diário Oficial do Município.

Os servidores que folgarem na sexta-feira deverão compensar as horas não trabalhadas. A reposição será feita com acréscimos de 30 ou 60 minutos na jornada diária, a partir de segunda-feira até o cumprimento da carga horária prevista.

Serviços essenciais mantidos

Apesar da suspensão do atendimento nas repartições, a Prefeitura informou que os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante o período.